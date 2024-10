Ultim’ora Milan, infortunio in allenamento: nuovo stop e niente Fiorentina

Si è infortunato oggi in allenamento e salterà la trasferta di Firenze di domenica: nuovo stop per il calciatore rossonero

Il Milan sta preparando la trasferta di Firenze, in programma domenica sera alle ore 20:45. Sarà l’ultimo impegno di questo duro filotto di partite prima della sosta per le Nazionali.

I rossoneri sono reduci dalla trasferta di Leverkusen in Champions League che ha visto il ritorno fra i convocati di Davide Calabria.

Il capitano era reduce da problemi fisici che non gli avevano permesso di essere in campo nelle ultime partite.

Purtroppo però il rientro è già finito: Calabria salterà infatti la trasferta contro la Fiorentina per un nuovo infortunio.

Calabria infortunato, a breve gli esami: non ci sarà a Firenze

Il terzino del Milan ha accusato un problema muscolare al polpaccio sinistro durante l’allenamento di oggi. Nelle prossime ore si sottoporrà ai consueti esami strumentali per definire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Calabria sarebbe dovuto scendere in campo da titolare all’Artemio Franchi ma niente da fare.

Al suo posto giocherà di nuovo Emerson Royal, costretto agli straordinari nell’ultimo periodo. Molto probabilmente verrà convocato Alex Jimenez, non ci sarà invece Davide Bartesaghi in quanto squalificato.

Nuovo stop quindi per Calabria e fra non molto sapremo anche per quanto tempo.

La speranza è che non sia nulla di serio e che possa tornare a disposizione dopo la sosta.