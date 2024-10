ULTIM’ORA – Quante giornate di squalifica per Theo? C’è la decisione del Giudice Sportivo

Arriva dal Giudice Sportivo la decisione sulla squalifica del giocatore francese che è stato espulso al Franchi per proteste.

Il Milan non ha eccelso contro la Fiorentina e uno dei protagonisti in negativo sicuramente è stato Theo Hernandez. Il terzino sinistro ha offerto una prestazione negativa ed è stato poi espulso dall’arbitro Pairetto per proteste nei suoi confronti nel finale. Il Milan ha già multato il proprio giocatore e ora c’è l’ufficialità sulle gare che il francese dovrà saltare: la decisione del Giudice Sportivo.

Milan, ecco quante gare salterà Theo Hernandez

Una rosso per proteste e Theo Hernandez ha messo così il sigillo sulla sua prestazione già negativa. Il club lo ha multato come da prassi e adesso c’è l’ufficialità su quante gare dovrà saltare:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA.

HERNANDEZ Theo Bernard F. (Milan): per avere, al termine della gara, più volte ed in maniera scomposta rivolto una critica gravemente irriguardosa nei confronti del Direttore di gara.

Così il Giudice Sportivo si esprime sul comportamento del francese in campo e così Theo Hernandez sarà costretto a saltare le gare contro l’Udinese e il Bologna, tornerà in tempo per la sfida contro il Napoli.

L’ennesima nota negativa finora di una stagione piuttosto complicata per il calciatore francese che nel giorno del suo compleanno ha pescato una giornata no. Un fallo da rigore, un rigore sbagliato e diversi errori in fase difensiva, nel finale poi il francese è stato preso dal nervosismo ed ha commesso un’ingenuità che ha costretto l’arbitro a cacciarlo per proteste.

Continua il periodo no in casa rossonera e ora il Milan dovrà fare a meno di una delle sue principali stelle in sfide comunque piuttosto delicate contro due squadre non semplici da affrontare. Secondo quanto riporta la Gazzetta la società ha anche multato il francese per l’espulsione al termine di Fiorentina Milan.