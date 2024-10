ULTIM’ORA – Risentimento muscolare per il titolarissimo: salta Milan-Napoli

Piove sul bagnato per il Milan e per Paulo Fonseca. Il big salterà la sfida in programma martedì contro il Napoli a causa di un risentimento muscolare.

Non è di certo il migliore dei momenti per il Milan a pochi giorni dal big match contro il Napoli. Ieri non hanno giocato a Bologna e adesso affronteranno il Napoli e i Rossoneri sono in piena emergenza. Oltre alle squalifiche di Theo Hernandez e Tijjani Reijnders, che salteranno la sfida di martedì dopo il rinvio con il Bologna, anche un altro titolarissimo non potrà essere presente all’atteso incontro riducendo sempre più il ventaglio di opzioni per Paulo Fonseca.

La squadra del tecnico portoghese martedì 29 sarà chiamato a fare un ottimo match contro i partenopei di Antonio Conte che si trovano ora al primo posto in classifica dopo la vittoria sul Lecce. Sarà un test importante, come anticipato anche dall’ex tecnico di Juve e Inter, e ora questi scontri diretti saranno fondamentali per capire chi guiderà il campionato nelle prossime settimane. Ieri il Milan ha riposato saltando il suo turno di campionato ma intanto per la squadra c’è un’altra notizia non positiva tra le altre: Matteo Gabbia sarà costretto ai box e non scenderà in campo.

Milan, anche Gabbia salta il Napoli? Guaio muscolare per il difensore italiano: la notizia

Il Milan non è in un ottimo momento e l’ambiente non è disteso come dovrebbe essere. Oltre alle polemiche su Leao e i suoi atteggiamenti in campo si aggiungono anche le squalifiche e gli infortuni di altri giocatori. L’allenamento odierno ha infatti aggiunto un’altra grana a Paulo Fonseca. Nelle scorse ore Matteo Gabbia è stato vittima di un risentimento muscolare che lo ha messo K.O. per la sfida contro il Napoli. Anche il centrale rossonero salterà, dunque, la sfida contro i ragazzi di Antonio Conte.

Una pessima notizia dunque per Fonseca che dovrà, quindi, pensare in extremis ad un piano B per ovviare all’assenza di quello che si è confermato essere uno dei pilastri del Milan, nonché il leader del reparto difensivo.

Oltre a Reijnders e Theo, importanti per il Milan, ora anche il difensore centrale italiano darà forfait. Le sue ultime gare sono state ottime e la titolarità lo stava aiutando a macinare buone prestazioni. Potrebbe dunque esserci di nuovo spazio per Pavlovic, che ebbe un ottimo inizio, affianco a Tomori.