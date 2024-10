Un altro infortunio: Fonseca stravolge la difesa, i tempi di recupero

Non bastano le “sorprese” legate a Rafa Leao, Paulo Fonseca deve fare i conti anche con un altro infortunio. E la formazione viene stravolta.

Stravolgimento, infatti, sarà per il reparto difensivo. Il tecnico portoghese inoltre, in maniera del tutto a sorpresa, potrebbe andare verso quella che è una scelta non prevista, considerando il poco minutaggio che gli aveva concesso fino a questo momento.

C’è un giocatore, all’interno dell’organico della rosa rossonera, che ha praticamente giocato soltanto novanta minuti da quando è cominciato il campionato. Eppure adesso, Fonseca, sembra pronto ad affidargli una maglia da titolare.

Fonseca stravolge la difesa: infortunio Milan

Titolare a sorpresa dopo l’infortunio del suo calciatore. Una scelta a sorpresa quella che viene svelata da La Gazzetta dello Sport, col Milan a San Siro che contro l’Udinese avrà un campo una squadra rimodellata in ogni reparto.

Perché oltre al fatto che Fonseca debba fare i conti con lo squalificato Theo Hernandez, sono da valutare le condizioni di un altro infortunato. Perché c’è un altro giocatore che non risulterebbe essere al 100% della forma fisica, secondo quanto svela la rosea.

E in vista degli impegni anche in Champions League e quelli che verranno, importanti in campionato, la soluzione in difesa potrebbe vedere quella che è una coppia quasi inedita tra i centrali di difesa. Non si vedrà, a quanto pare, Pavlovic. L’oggetto del mistero, verrebbe scavalcato da un altro giocatore, dopo l’infortunio venuto fuori in difesa.

Infortunio al Milan: e Fonseca sceglie una coppia quasi inedita

L’infortunio al Milan, in difesa, riguarda Gabbia. Quello che avrebbe dovuto indossare la fascia di capitano al braccio per Milan-Udinese, non è al 100% e rischia la panchina, con titolare uno di quei giocatori che ha visto poco il campo quest’anno. Tant’è che, contro i friulani, dovrebbe praticamente vedersi la coppia formata da Tomori e Thiaw. Per quest’ultimo, soltanto una partita, giocata nella gara d’esordio del Milan contro il Torino. Poi zero minuti, solo panchina e tribuna, anche a causa di un problema fisico. E intanto, Pavlovic, rischia di restare ancora fuori.

Le condizioni e i tempi di recupero del calciatore

Secondo quelle che sono le notizie riportate dalla rosea, Gabbia salterebbe la partita contro l’Udinese, per poi tornare subito in Champions League. Da capire però se l’affaticamento lo porterà a saltare altre partite o se, proprio al fine di non perderlo, Fonseca abbia deciso di farlo riposare in Milan-Udinese, per poi rilanciarlo come titolare nella propria difesa. Dunque, contro i bianconeri, si vedrà una linea composta da Emerson Royal, Tomori, Thiaw e Terracciano, davanti a Mike Maignan.