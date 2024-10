“Uno sfregio all’orgoglio”: nessun dubbio sulla decisione di Fonseca

Il mister Fonseca ha preso una decisione importante in vista della prossima partita, ma non tutti sono d’accordo. Di seguito il commento.

Il Milan torna in campo dopo la partita rinviata contro il Bologna. I rossoneri sono attesi in uno scontro diretto contro il Napoli, attualmente capolista di questa Serie A, questa sera alle ore 20.45 per il turno infrasettimanale valido per la decima giornata di campionato.

Una partita importante che potrà decifrare se la squadra del Diavolo è all’altezza per la corsa dello scudetto insieme a Napoli, Inter e Juventus. Per questo motivo Paulo Fonseca deve mettere in campo la miglior formazione per portare a casa i tre punti vittoria.

Fonseca, le parole di Garlardo sull’ennesima panchina di Leao

Secondo le ultime indiscrezioni, il tecnico rossonero ha deciso di lasciare di nuovo in panchina Rafael Leao contro il Napoli. Si tratta della seconda panchina consecutiva in campionato per il numero 10 portoghese dopo la partita contro l’Udinese. Al suo posto ci sarà Noah Okafor, apparso molto più in forma nelle ultime uscite sia in Serie A che in Champions League. Luigi Garlando ha scritto oggi un pezzo sulla Gazzetta dello Sport per parlare della sua esclusione, di seguito le sue parole.

Luigi Garlardo scrive che Fonseca conferma un Milan senza Leao pur non potendo contare sugli squalificati Theo e Reijnders.

“Rinuncia al primo violino in nome di un’orchestra compatta e solidale. Okafor ha meno magia nelle scarpe ma più voglia di muoverle senza palla. Rafa decisivo come Yldiz a partita in corso? E’ diverso”

Infatti, il giornalista dichiara che a 19 anni un’esclusione non può essere un trauma, il principino turco è entrato assatanato, disposto a mangiare l’erba e ha deciso.

Per Leao, invece, 25 primavere, totem popolare, miglior giocatore in rosa, non esserci neppure in un match tanto importante rappresenta uno sfregio all’orgoglio e a una sensibilità delicata.