Vendetta Morata, la sentenza cambia anche il Milan

Alvaro Morata continua a far parlare di sé in Italia e non solo: le ultime parole sull’ex Real Madrid cambiano anche il Milan

Lo scorso giugno è avvenuto un cambiamento piuttosto epocale per il Milan, visto che il club rossonero ha salutato Olivier Giroud e ha cercato nuovi bomber che avrebbero potuto scrivere una nuova storia con la maglia del Diavolo.

Alla fine, dopo i tanti rumors su Joshua Zirkzee, l’ha spuntata Alvaro Morata, un profilo che già conosceva bene il campionato italiano, visti i trascorsi con la Juventus, e che ha già fatto bene nel nostro Paese. Ciò non vuol dire che lo spagnolo abbia avuto vita semplice negli ultimi mesi, anzi.

Il paradosso di Morata tra Spagna e Milan: nuova sentenza

Morata ha vinto da protagonista gli Europei con la Spagna, ma ha dovuto subire diverse critiche sul suo conto. Non è un mistero che non sia proprio amato in patria, anzi alla prima occasione utile viene bersagliato ed etichettato come anello debole, nonostante sia un leader assoluto per la sua Nazionale.

Nelle ultime ore, però, il centravanti si è preso un’altra rivincita. Ieri era in programma il match di Nations League contro la Serbia, in cui le Furie Rosse hanno dominato e portato a casa una vittoria pesante con il risultato di 3-0. Dopo il vantaggio nel primo tempo, nella ripresa Morata ha rubato la scena, prima sbagliando un rigore, poi segnando il 2-0 che ha chiuso il match.

Oggi in Spagna l’hanno finalmente esaltato. Il ‘Mundo Deportivo’ ha titolato: “Morata si vendica in una serata con undici storici titolari“, sottolineando che troppo spesso viene preso di mira dalle critiche. ‘AS’ ha rincarato la dose e ha scritto che è una ‘sentenza’, un attestato importante per un attaccante centrale.

Come può cambiare il percorso di Morata al Milan

Sicuramente non ci possono essere grossi dubbi sulle qualità di Morata, che sta avendo modo di dimostrarle anche in Serie A. Nella Spagna, però, è tornato a occupare il ruolo che gli viene meglio, quello di punta centrale.

Chissà che dopo le ultime due sconfitte non possa essere così anche al Milan, visto che Fonseca sta studiando un nuovo cambiamento tattico che prevede l’esclusione di Abraham e un assetto più equilibrato.

Con il tridente offensivo, Morata tornerebbe come centravanti puro e non dovrebbe più sacrificarsi come trequartista, un passo in avanti per il suo stile di gioco.