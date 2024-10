Verso Milan-Napoli, doppia bocciatura pesantissima: Fonseca li manda in panchina

Domani sera andrà in scena il big match tra Milan e Napoli, Fonseca pensa alla panchina per due importanti giocatori.

In casa Milan c’è voglia di tornare in campo dopo il rinvio della sfida contro il Bologna. Ciò avverrà già nella giornata di domani, quando i rossoneri affronteranno a San Siro il Napoli di Antonio Conte. La partita, valida per la decima giornata di Serie A, sarà molto importante in ottica classifica per la squadra di Fonseca. Il Diavolo infatti avendo giocato una partita in meno si trova a 8 punti dai partenopei (in vetta alla classifica) e a 4 lunghezze dall’Inter seconda. Un risultato favorevole permetterebbe ai rossoneri di avvicinarsi al primo posto e mandare un chiaro messaggio alle avversarie.

A Milanello nel frattempo si continua a lavorare per non disattendere le aspettative e per dare continuità ai recenti risultati. La squadra di Fonseca arriva infatti da due vittorie consecutive, contro Udinese in campionato e Club Brugge in Champions League. Un altro successo, contro un’avversaria illustre, darebbe molta fiducia ai giocatori e a tutto l’ambiente circostante. A proposito di giocatori, come sappiamo, non saranno della partita Theo Hernandez e Reijnders a causa delle squalifiche ricevute nelle sfide precedenti. Inoltre mister Fonseca sta pensando alla panchina per due pedine importanti della rosa.

Milan, contro il Napoli Leao e Tomori in panchina

Nel big match di domani sera partiranno dalla panchina due importanti giocatori del Milan: Rafael Leao e Fikayo Tomori. Come accaduto anche contro l’Udinese nell’ultima partita del Milan in campionato, sia il portoghese che l’inglese verranno esclusi dall’undici titolare. Nonostante le diverse assenze Fonseca proverà a schierare la miglior formazione possibile, che come detto in precedenza vedrà qualche esclusione di lusso. Una bocciatura dunque per due dei giocatori che fino allo scorso anno sono risultati imprescindibili per il Diavolo.

L’allenamento di oggi ha confermato quanto detto, con Okafor schierato nel ruolo di esterno sinistro e Pavlovic che insidia la titolarità di Tomori. Fonseca ha messo dunque davanti a tutto il bene della squadra, assumendosi la responsabilità di escludere uomini importanti come Leao e il centrale inglese. La speranza è che tutto possa andare nel verso giusto, come già accaduto nelle precedenti uscite in cui la squadra ha dimostrato carattere e voglia di ottenere i tre punti.

Secondo alcune indiscrezioni l’undici “anti-Napoli” dovrebbe essere il seguente:

Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Pavlovic, Terracciano; Fofana, Loftus-Cheek, Chukwueze, Pulisic, Okafor; Morata.