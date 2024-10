Verso Monza-Milan, Fonseca riprende fiato? Due recuperi in vista e un dubbio

In programma questo sabato Monza Milan. Il punto sui disponibili e non in casa dei rossoneri.

Il Milan si prepara per la trasferta di Monza dove, ad attenderlo, ci saranno i brianzoli allenati dall’ex stella rossonera Alessandro Nesta. Una partita fondamentale per i rossoneri che, sconfitti dal Napoli e rinviata la partita di Bologna, vedono la vetta già lontana 11 punti. Dunque, nonostante l’impegno di Champions League contro il Real appena tre giorni dopo, Fonseca dovrebbe schierare in campo la miglior formazione possibile.

Milan: Pulisic dal primo minuto e un dubbio in difesa

Rientrerà sicuramente dal primo minuto colui che al momento sembra essere davvero il top player di questo Milan, ovvero Christian Pulisic. L’americano infatti, come riporta La Gazzetta dello Sport, ha smaltito l’influenza che lo ha tenuto in panchina nella gara contro il Napoli ed è pronto a guidare la fase offensiva dei suoi.

Inoltre, tornerà disponibile nel reparto d’attacco anche Luka Jovic, che aveva saltato gli ultimi impegni a causa di una fastidiosa pubalgia. Il serbo però dovrebbe sedere in panchina ed eventualmente entrare nella ripresa in caso di bisogno. Rientrano invece dalla squalifica i tanto attesi Theo Hernandez e Reijnders, pedine fondamentali per il gioco della squadra e a cui Fonseca non rinuncerebbe mai, nemmeno a mezzo servizio.

L’unico dubbio rimasto è nel reparto arretrato, con Tomori che si candida per una maglia da titolare al posto di uno tra Thiaw e Pavlovic. Ancora out invece Matteo Gabbia. Inoltre, sulla fascia destra della difesa, dovrebbe tornare ad agire dal primo minuto Davide Calabria che darà così un po’ di respiro ad Emerson Royal.