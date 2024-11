“Atteggiamento da dopolavoro ferroviario”, il giornalista ci va giù pesante: che attacco a Fonseca!

Dopo l’ennesima prestazione poco convincente del Milan, il giornalista ci va giù pesante: attacco durissimo a Paulo Fonseca.

Il Milan centra la terza vittoria consecutiva in Champions League battendo anche lo Slovan Bratislava e si avvicina sempre di più alla qualificazione diretta agli ottavi di finale. Nonostante i tre punti, i rossoneri non hanno convinto neanche contro il club slovacco, ultima forza della competizione.

Anche contro lo Slovan la squadra di Paulo Fonseca ha dimostrato di peccare in fase difensiva, con il primo gol subito che rappresenta la dimostrazione di una fase difensiva priva di organizzazione. A scagliarsi contro la prestazione dei rossoneri ci ha pensato Alfredo Pedullà, che in diretta su Sportitalia ha commentato duramente alcune scelte del tecnico portoghese e alcuni atteggiamenti della squadra.

Milan, Pedullà durissimo contro Fonseca dopo Bratislava: “È stato davvero imbarazzante”

La vittoria contro lo Slovan Bratislava non è bastata a Paulo Fonseca per evitare l’ennesima tempesta di critiche. I problemi di organizzazione difensiva si sono visti anche nella gara del Tehelné pole di Bratislava, con un Milan che ha dovuto soffrire fino all’ultimo contro l’ultima forza della Champions League. Contro la prestazione dei rossoneri si è scagliato Alfredo Pedullà in diretta su Sportitalia:

Ma il gol che il Milan ha preso sull’1-0, quel contropiede su un’azione d’attacco, è una roba da scuola calcio. Cioè alla scuola calcio ti dicono: se fai quelle cose lì non devi più essere tesserato, evidentemente non hai un allenatore capace e non puoi fare la scuola calcio. È stato davvero imbarazzante mantenere aperta una partita contro una squadra che non voglio offendere, perché vorrei dire di scappati di casa, e che aveva incassato 15 gol e segnati due nelle prime quattro partite.

Non solo la prestazione. Anche alcune parole del tecnico rossonero non avrebbero convinto il giornalista: