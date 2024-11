Calciomercato Milan, decisione presa: il rossonero andrà via a gennaio

Ormai è rottura totale tra il Milan e il rossonero. Il club sembra aver deciso di provare a vendere il giocatore già nella prossima sessione di calciomercato.

Poco più di un mese e sarà ufficialmente aperta la sessione invernale di calciomercato. Il Milan si candida ad essere una delle grande protagoniste tra i club italiani. I Rossoneri cercheranno di sopperire ad alcune lacune emerse in questi mesi, provando a portare a Milano alcuni nomi sul taccuino della dirigenza.

Quasi certo, dunque, che il Diavolo possa mettere a segno almeno un colpo in entrata. Al tempo stesso, però, non è nemmeno da escludere qualche uscita per fare spazio in rosa. Negli scorsi giorni, infatti, il Milan sembra aver preso una decisione definitiva sul futuro di un rossonero. L’addio a fine stagione è praticamente certo, ma non è da escludere che la cessione possa concretizzarsi già a gennaio.

Milan-Jovic, possibile addio a gennaio: grandi chances che possa partire

Nelle scorse ore calciomercato.com ha fatto il punto sulla situazione legata a Luka Jovic. L’attaccante serbo è fermo da diverse settimane per pubalgia e, come riportato in conferenza stampa da Paulo Fonseca, non sarà a disposizione neanche per il big match di domani contro la Juventus. In ogni caso il classe ’97 è ai margini del progetto come non mai, con il Milan che starebbe addirittura pensando ad una sua cessione già nella finestra invernale di calciomercato.

Anche se Jovic dovesse partire, per il Milan cambierebbe poco o nulla. I Rossoneri, infatti, lo considerano già fuori dal progetto e non hanno intenzione (almeno in questa stagione) di intervenire sul mercato per un suo sostituto. Il reparto offensivo può già contare su Alvaro Morata e Tammy Abraham, senza poi dimenticare Francesco Camarda. Le convocazioni in prima squadra dell’enfant prodige stanno diventando sempre di più (sarà presente anche domani) e di certo aumenteranno in caso di addio di Jovic.

L’avventura in rossonero dell’ex Real Madrid si può, dunque, considerare terminata con qualche mese di anticipo. La scorsa stagione il serbo ha rappresentato un importante jolly per Stefano Pioli, risultando decisivo in più di un’occasione. Quest’anno però con Fonseca in panchina, anche a causa dell’infortunio, il numero 9 rossonero ha totalizzato appena 78 minuti. L’esclusione a settembre dalla lista Champions aveva già dato delle indicazioni. Vedendo come è andata, sicuramente in molti si chiedono perché in estate si è deciso comunque di rinnovare il contratto.