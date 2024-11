Calciomercato Milan, individuato il vice Theo: Furlani prepara l’affondo per gennaio

Il Milan avrebbe individuato il principale candidato per il ruolo di vice Theo Hernandez: il profilo è ben gradito da Fonseca.

Il Milan sta rivolgendo grande attenzione alla prossima finestra di mercato. Non solo il centrocampo, la società rossonera vuole ritoccare anche la difesa, con lo scopo di garantire a Paulo Fonseca anche un vice Theo Hernandez. Il club lombardo, di fatto, è da tempo alla ricerca di un profilo quantomeno che si avvicini al livello del francese, così da avere una valida alternativa in panchina.

Filippo Terraciano continua a non dare garanzie, dimostrandosi non all’altezza della situazione e di conseguenza della maglia che rappresenta. Per questo motivo, il Milan si starebbe guardando intorno, facendo ricadere le proprie valutazioni su un profilo in particolare. Per il ruolo di vice Theo Hernandez, la società lombarda starebbe guardando proprio nel campionato di Serie A, più nello specifico in casa della Fiorentina. Al Milan starebbe prendendo quota il nome di Fabiano Parisi.

È Parisi l’erede ideale di Theo? Furlani tenta l’affondo: il terzino può arrivare ad una sola condizione

Nel corso della prossima finestra di calciomercato, il Milan potrebbe decidere di puntare su Fabiano Parisi. Il terzino classe 2000 accetterebbe di buon grado il trasferimento in rossonero, considerato il poco spazio trovato in questa prima parte di stagione alla Viola.

L’ex calciatore dell’Avellino non ha un posto in prima linea nelle scelte di Raffaele Palladino. Il tecnico continua a puntare su Robin Gosens e Cristiano Biraghi, tenendo Parisi comodo in panchina. Al momento, il giocatore di Solofra ha raccolto 10 presenze (un gol e un assist), con un totale di 456 minuti giocati. Parisi sta faticando e come a farsi largo nelle rotazioni di Palladino e questo lo starebbe spingendo a valutare il trasferimento.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il nome di Fabiano Parisi sarebbe il primo nome in cima alla lista dei rossoneri. Lo stesso mister Paulo Fonseca avrebbe dato il suo benestare qualora si presentasse uno spiraglio per avviare una trattativa. Nonostante lo scarso impiego alla Fiorentina, Parisi avrebbe strappato consensi anche in Turchia, attirando su di sé l’attenzione del Fenerbahce di José Mourinho.

Il Milan sarebbe disposto a dare il via all’operazione per il terzino ad una sola condizione. Giorgio Furlani vorrebbe mettere le mani sul calciatore adottando la formula del prestito. Soltanto a questa condizione, il club rossonero potrebbe decidere di concretizzare il proprio interesse.

Il Milan starebbe riflettendo anche sulla campagna acquisti estiva, tenendo in caldo due nomi precisi nel caso in cui non si arrivasse alla stretta di mano con Theo Hernandez per il rinovo. La società rossonera, di fatto, avrebbe messo nel proprio mirino Patrick Dorgu del Lecce e Maxim De Cuyper del Club Brugge.