Caso Leao, l’indiscrezione dalla Spagna: futuro già scritto

Continua a far discutere il caso legato a Leao, sempre più ai margini, con un indiscrezioni dalla Spagna e un futuro già scritto

Rafael Leao, uno dei talenti più brillanti del Milan, sta vivendo un periodo difficile e controverso. Nelle ultime settimane, il giocatore portoghese è diventato un vero e proprio “caso” all’interno del mondo rossonero.

L’attaccante è stato relegato in panchina nelle ultime due partite e, in vista della sfida contro il Monza per l’undicesima giornata di campionato, sembra destinato a vivere una nuova esclusione dal primo minuto. Ancora una volta, infatti, Okafor dovrebbe essere preferito a lui.

Leao ha dimostrato un potenziale straordinario nelle scorse stagioni, ma il suo rendimento attuale e i rapporti con l’allenatore Paulo Fonseca sembrano essere un ostacolo alla sua piena espressione in campo. Secondo alcune fonti, tra cui indiscrezioni provenienti dalla Spagna, il suo futuro è già scritto.

Il giocatore e il tecnico portoghese non hanno mai avuto un grande feeling sin dall’inizio, e ultimamente la situazione è ulteriormente peggiorata. Questo clima di tensione si ripercuote anche sui risultati della squadra, che fatica a trovare la giusta continuità e sta vivendo un momento di crisi con poche vittorie e troppe sconfitte.

La mancanza di stabilità ha scatenato la rabbia dei tifosi rossoneri, che hanno espresso il loro malcontento con cori di protesta allo stadio.

Il Milan è in cerca di una svolta, ma il futuro di Leao, stando alle voci, sembra già segnato. Resta da vedere se riuscirà a ricucire il rapporto con l’allenatore o se, come molti sospettano, l’avventura milanista del portoghese potrebbe essere vicina alla conclusione.

Fonseca o Leao? Al Milan ne rimarrà soltanto uno

Da tempo Fonseca è all’interno di un circolo vizioso, al punto dall’essere esonerato da un momento all’altro. I risultati stentano ad arrivare e la dirigenza rossonera è pronta a prendere dei provvedimenti.

Leao non è contento e, a breve, il suo futuro potrebbe essere lontano da Milano: come espresso dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul portale Relevo, il futuro di entrambi è ancora tutto da scrivere, ma al Milan probabilmente ne rimarrà soltanto uno.

Jorge Mendes, che ha rapporti molto intensi con Leao, è pronto ad aiutare il portoghese: sulle sue tracce potrebbero fiondarsi diversi club europei.

Il Milan è propenso a cambiare aria, ma ad una cifra molto importante: il calciatore ha un ingaggio e un contratto lungo e difficilmente la società lo lascerà partire per un basso guadagno.