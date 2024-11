Clamoroso Camarda, Fonseca gli affida l’attacco del Milan: sarà titolare in questa partita

Quasi certamente i tifosi del Milan potranno presto rivedere Francesco Camarda scendere in campo dal primo minuto. Paulo Fonseca lo schiererà in questa partita.

In una prima parte di stagione decisamente altalenante, con tanti passi a vuoto, una delle più grandi note luminose di questo Milan è stato senza dubbio Francesco Camarda. L’enfant prodige rossonero è ormai entrato in pianta stabile in prima squadra, collezionando già quattro presenze dall’inizio della stagione.

Il classe 2008 ha tutte le carte in regola per diventare l’attaccante del futuro del Milan e Paulo Fonseca sta cercando in tutti i modi di aiutarlo a crescere. Il tecnico portoghese ha dimostrato in più di un’occasione di avere molta stima del giovane rossonero, confermando come l’età per l’ex Roma non sia molto rilevante.

Prima dell’ultima sosta per le Nazionali, nel rocambolesco pareggio per 3-3 con il Cagliari, è arrivato persino il debutto da titolare per Camarda. Un grande riconoscimento per il 16enne, che molto presto potrebbe ricomparire nell’undici titolare del Milan.

Fonseca ha deciso: Camarda titolare in Coppa Italia contro il Sassuolo

Domani alle 18.00 i Rossoneri torneranno in campo per affrontare a San Siro l’Empoli. Dopo la gara contro i toscani sarà poi tempo di pensare alla Coppa Italia: martedì 3 dicembre, infatti, il Milan ritroverà il Sassuolo neoretrocesso in Serie B. Non è difficile pensare ad un ampio turnover in vista del match contro i Neroverdi, con la Gazzetta dello Sport che addirittura parla di un Fonseca già convinto a far scendere in campo Camarda dal primo minuto.

Il classe 2008 dovrebbe, dunque, mettere a referto la sua seconda presenza da titolare in prima squadra dopo quella con il Cagliari. Una scelta di certo molto ambiziosa da parte di Fonseca, che vuole però continuare il suo processo di responsabilizzazione nei confronti di Camarda. La sfida contro il Sassuolo, sicuramente non la più grande delle armate (seppur si tratti di una vera e propria bestia nera), potrebbe proprio fare al caso giusto.

Ovviamente il popolo rossonero spera di poter finalmente esultare ad un gol del giovane rossonero, proprio come accaduto nella gara di Champions League contro il Club Brugge, con il VAR che però rovinò tutto annullando la rete. Domani la testa sarà alla sfida contro l’Empoli, ma di certo qualche tifoso rossonero sta già pensando al match di Coppa Italia ed un possibile gol di Camarda.