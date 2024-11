Firma col Milan fino al 2030, c’è la conferma: “Solo i grandi club lo fanno”

Tutto pronto per la firma col Milan fino al 2030, in queste ore è arrivata anche la conferma ufficiale. I rossoneri ufficializzeranno l’operazione nei prossimi mesi.

La questione rinnovi è, come sempre, molto calda in casa Milan. Il caso più spinoso sembra essere quello di Theo Hernandez, in scadenza nel 2026. Durante la sosta di ottobre, il suo procuratore ha ammesso che, finora, non c’è stato alcun contatto col club. L’intenzione del calciatore è però chiaro: restare.

Più semplice, invece, è la situazione di Mike Maignan, col quale c’è già un accordo fino al 2028 e 5 milioni: ogni momento può essere propizio per le firme e gli annunci.

In fase di stallo, infine, quello di Davide Calabria: in scadenza il prossimo giugno, ad oggi il Milan non ha mosso passi concreti per il prolungamento. Anzi, la sensazione più forte, al momento, è che si andrà a fine contratto.

A sorpresa, la società ha invece già avviato i contatti per il rinnovo di Tijjani Reijnders. Sorpresa sì, perché l’olandese è arrivato un anno fa e ha un contratto fino al 2028. Super blindato quindi, ma c’è un piano ben preciso. E adesso è arrivata anche una conferma diretta.

Reijnders verso il rinnovo, papà Martin svela il piano del Milan

Intervistato da De Telegraaf, Martin Reijnders, il papù di Tijji, ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi: “E’ un gesto davvero grandioso, solo i grandi club lo fanno“. Ma perché, con un contratto fino al 2028, il Milan vuole rinnovare? Il motivo è molto semplice.

La società rossonera ha avuto i primi contatti con suo padre-agente per arrivare ad un accordo, da ufficializzare a luglio: in questo modo, la scadenza del contratto passerebbe automaticamente da giugno 2028 a giugno 2030.

Con questo nuovo accordo, Reijnders si legherebbe praticamente a vita al Milan, ed è quello che vuole sia lui che il club.

Fra lui e i rossoneri è stato amore a prima vista: l’olandese si è trovato subito bene in città (tra l’altro a Milano è nato, di recente, il suo primo figlio).

“Tijjani si sente a casa nel club e in città. E’ sensibile all’apprezzamento che riceve dal Milan”, sono le parole di Martin Reijnders, che conferma il forte legame che c’è fra suo figlio Tijjani e il Milan.

Insomma, la trattativa non avrà ostacoli: Reijnders vedrà aumentare sensibilmente il suo ingaggio (ad ora inferiore ai 2 milioni) e si legherà ai colori rossoneri per moltissimo tempo. Con buona pace degli estimatori in giro per l’Europa: Tijji non solo resta ma raddoppia.