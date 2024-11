Flop Milan, fatto fuori: il sostituto lo porta Ibrahimovic

Uno dei rossoneri più attesi destinato a finire fuori squadra, Ibrahimovic è già al lavoro per trovare il sostituto sul mercato e portarlo a Milanello

Non trova proprio pace, il Milan di questa stagione, condannato almeno per il momento a una sequenza infinita di alti e bassi. Il Diavolo ha fallito un potenziale esame di maturità e contro il Cagliari ha lasciato due punti pesantissimi per la classifica e per il morale della truppa, dovendo tornare a interrogarsi sui propri difetti.

Ci si aspettava una conferma di spessore, in termini di prestazione e mentalità, dopo la prova scintillante contro il Real Madrid. A confermare la sua ripresa è stato Leao, che però non è stato assistito al meglio da molti suoi compagni di squadra. Diversi strafalcioni di troppo sono costati al Milan una vittoria che nei minuti finali sembrava poter essere messa in ghiaccio. Invece, il rocambolesco 3-3 ha infiammato i tifosi sardi e depresso quelli rossoneri.

Ci si chiede a questo punto se il Milan riuscirà effettivamente nel salto di qualità che tutti si auspicano per il prosieguo della stagione. C’è ancora possibilità di risalire in classifica in campionato e in Europa, ma bisogna fare presto. Serve uno scatto in avanti da parte di tutti, ma c’è un giocatore le cui prestazioni fanno sempre più discutere e a questo punto il posto in squadra è a rischio, con un rimpiazzo già pronto per gennaio.

Milan, prestazioni horror per Pavlovic: a gennaio l’idea è Lindelof

Il Milan pensava di aver trovato in Pavlovic un difensore di alto profilo, ma per adesso il serbo non sta confermando le aspettative e anzi è finito nuovamente sul banco degli imputati a Cagliari, anche se le sue colpe vanno divise con gli altri compagni di reparto. E a questo punto serve un innesto in difesa a gennaio per provare a blindare la retroguardia.

Sembra che Ibrahimovic voglia puntare sul connazionale Lindelof, in uscita dal Manchester United. Lo svedese non pare rientrare nei piani di Amorim. Talmente tanto che si vocifera in Inghilterra che i Red Devils possano essere disposti addirittura a darlo via in lista gratuita, per agevolare la sua partenza.

Milan, non solo Lindelof: c’è anche l’idea Hummels

C’è anche un altro colpo low cost di grande esperienza per la difesa che viene messo nel mirino. Se a Roma Mats Hummels non sta trovando spazio, potrebbe rifarsi con i rossoneri.

Il tedesco potrebbe lasciare la Capitale dopo soli sei mesi. Sta valutando il ritorno in Bundesliga, ma la giusta proposta potrebbe farlo rimanere in Serie A. E il Milan potrebbe offrirgli una chance di riscatto.