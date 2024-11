Fonseca e lo speciale incontro: “Abbiamo parlato della grandezza del Milan”

Fonseca si gode il relax della sosta con un incontro speciale, i due hanno parlato della grandezza del Milan

In un campionato in pausa per la sosta delle nazionali, il Milan si prepara ad affrontare la prossima fase della stagione con rinnovata energia. Diversi giocatori rossoneri sono stati convocati dalle rispettive nazionali per le sfide di Nations League e altre competizioni, lasciando il club in una fase di riflessione.

Paulo Fonseca, dopo un periodo carico di tensioni e critiche, ha colto l’occasione per prendersi qualche giorno di pausa, allontanandosi momentaneamente dal campo.

Fonseca incontra il milanista Sinner: è successo alle finali di ATP

La sosta arriva in un momento cruciale: il Milan ha bisogno di ritrovare la propria identità e di riorganizzarsi, sia mentalmente che tatticamente. Il prossimo impegno, in programma sabato 23 novembre contro la Juventus, rappresenta un appuntamento fondamentale per restare agganciati alla lotta per il titolo e alla qualificazione in Champions League.

Fonseca ha avuto modo di riflettere sulla grandezza del Milan e sull’importanza di questo storico club, con l’obiettivo di presentarsi al meglio dopo la pausa, pronto per affrontare un match che può definire il resto della stagione rossonera.

Great to meet @janniksin last night at the @atptour finals in Turin. Really enjoyed talking about the greatness of @acmilan, our love for the club, and our experiences in the world of sport. ⚽️🎾🔴⚫️🙌🏼 pic.twitter.com/03jphfab1L — Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) November 15, 2024

Fonseca, in occasione delle finali delle ATP di Torino, ha incontrato il tennista italiano Jannik Sinner. L’allenatore del Milan ha voluto ringraziarlo attraverso un tweet sul proprio canale ufficiale.

Due mondi diversi ma che continuano a legarsi tra di loro: Sinner infatti è un grande tifoso del Milan.