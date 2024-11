Fonseca è netto a dopo Milan Juve: arriva la sentenza sullo scudetto

Milan e Juventus si annullano, pari tutt’altro che entusiasmante a San Siro: Fonseca lancia un messaggio alla squadra a fine gara

È stato un match privo di emozioni quello andato in scena sul rettangolo verde dello stadio San Siro tra il Milan di Paulo Fonseca e la Juventus di Thiago Motta. Le due formazioni non si sono fatte male, facendo prevalere i tatticismi sul bel gioco. La sfida della scala del calcio, di fatto, si è chiusa con lo scialbo punteggio di 0-0. Punteggio che è senza dubbio lo specchio della poca voglia di vincere di ambo le due squadre. Al termine della gara, Paulo Fonseca lo ha rimarcato con le sue dichiarazioni.

Fonseca bacchetta la squadra

Paulo Fonseca ha voluto mandare un messaggio forte e chiaro alla sua squadra in occasione dell’intervista post gara ai microfoni di Dazn: “Fischi a fine gara? Credo sia una cosa normale quando non si vince, capisco perfettamente i tifosi. Avrei fatto la stessa cosa al loro posto dopo una partita poco spettacolare. Poca energia? È stata una partita molto tattica, abbiamo avuto troppo rispetto per la Juventus e loro hanno avuto troppo rispetto per noi”.

Fonseca non ci sta: “È stata una partita senza rischi. La Juventus difende molto bene, non è facile creare opportunità contro di loro. Noi nelle poche occasioni avute non abbiamo fatto le scelte giuste, potevamo fare qualcosa in più sicuramente. Non abbiamo rischiato, mentre difensivamente abbiamo tenuto bene. Questa squadra ha fatto quattro gol all’Inter”.

Fonseca rimarca: “Serviva maggior coraggio, la squadra ha sempre cercato le giocate sicure. Noi abbiamo giocatori per creare l’uno contro uno e rischiare la giocata. Oggi la squadra non ha rischiato offensivamente. Scudetto? Io ci credo ancora, a prescindere di quello che dicono gli altri. Ci sono ancora tanti punti in palio”.