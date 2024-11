Fonseca sorride, il verdetto dall’infermeria è una manna: rientrerà con la Juve

In arrivo ottime notizie per l’allenatore portoghese, il giocatore ha stabilito la data del recupero: la Juventus è avvisata.

Battuta d’arresto per il Milan, non riuscito a dare continuità ala splendida vittoria di Champions League rifilata al Real Madrid nel tempio del Bernabeu. I rossoneri hanno rallentato la propria corsa, con un arrembante Cagliari che ha dato filo da torcere sin dai primi istanti di gioco. Alla ripresa dalla sosta, la formazione meneghina riceverà la visita della Juventus di Thiago Motta, avversario decisamente scomodo da affrontare. I bianconeri vivono un ottimo momento di forma e puntano alla conquista del promo posto, il match sarà aperto a qualsiasi risultato. Attenzione, però, perché proprio in vista della super sfida di San Siro arrivano ottime notizie per la compagine milanese: dopo il lungo infortunio il giocatore è pronto a scendere in campo.

Milan-Juve, Fonseca recupera pezzi: Gabbia viaggia verso il rientro

Milan Juventus, prossima sfida del campionato rossonero che avrà luogo il 23 novembre nello splendido palcoscenico di San Siro, sancirà il recupero di Matteo Gabbia. A riferirlo è l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Il centrale meneghino si era fermato prima del big match casalingo con il Napoli, con il rientro slittato fino alla sosta. Un’ottima notizia, dunque, per Paulo Fonseca che potrà contare sul centrale in orbita Nazionale a partire dai prossimi impegni. Il rientro di Gabbia sarà fondamentale: non è casuale, infatti, che con l’assenza del classe ’99 il Milan abbia dimostrato un’evidente fragilità difensiva. Il manifesto è rappresentato proprio dalle tre reti messe a segno da parte del Cagliari nel match di ieri, una statistica alquanto allarmante per la formazione lombarda.

Il Diavolo è chiamato a invertire la rotta e avvicinarsi alle zone alte della classifica nel minor tempo possibile. Per farlo, ovviamente, ci sarà bisogno di un’impeccabile atteggiamento difensivo che potrebbe trovare una svolta proprio dal rientro del pupillo di Paulo Fonseca. L’eroe del derby è pronto a rubare nuovamente la scena, manifestando tutta la voglia di mostrare il proprio valore – spesso messo in discussione. Saranno decisivi i prossimi allenamenti, ma il centrale arretrato potrà contare sulla sosta per raggiungere la migliore condizione fisica e mettere alle spalle l’infortunio. Il Milan ha bisogno di Matteo Gabbia, spunta il duello anticipato con Dusan Vlahovic. La Juventus è avvisata, per scardinare la retroguardia milanista ci sarà bisogno di un ottimo lavoro.