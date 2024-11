La soluzione tattica per Milan-Juve: scelta a sorpresa di Fonseca

Fonseca verso una scelta a sorpresa per Milan-Juve: ecco la probabile formazione rossonera

La partita fra Milan e Juventus è sempre più vicina: dopo la sosta per le Nazionali, le due squadre si ritroveranno di fronte a San Siro sabato alle 18:00.

I rossoneri non possono più perdere punti. Il pareggio di Cagliari è stato un passo falso ma la situazione non è ancora sfuggita di mano: si può rientrare nella corsa Scudetto ma bisogna dare un po’ di continuità ai risultati.

Paulo Fonseca ha lavorato in questi ultimi due giorni con tutti i giocatori a disposizione, fra cui anche Matteo Gabbia, rientrato dall’infortunio.

L’italiano però non dovrebbe giocare dal primo minuto: al suo posto Thiaw, in coppia con Tomori.

Ma la scelta più interessante potrebbe essere sulla trequarti.

Milan-Juve, Musah titolare: la scelta di Fonseca

Fonseca potrebbe proporre dal primo minuto Yunus Musah come a Madrid, cioè da esterno destro. Al Santiago Bernabeu la decisione era più difensiva per contenere, insieme ad Emerson Royal, il pericolo numero uno: Vinicius.

Ora il Milan potrebbe proporre qualcosa di simile ma non per forza uguale, dipende dalla strategia che Fonseca vorrà attuare per affrontare al meglio la Juventus.

Con questo tipo di struttura, Christian Pulisic può agire fra le linee in zona centrale come al solito, ripentendo quindi con il connazionale Musah quanto visto nell’ultima partita degli USA contro la Giamaica.

Rafael Leao quindi sull’altra corsia, con il solito duo Fofana–Reijnders in mezzo al campo. Alvaro Morata in attacco.