“Lavori in corso”: Milan, senti Ibrahimovic. Il messaggio sul futuro è chiaro

L’ex stella del Milan, oggi figura chiave in dirigenza, ha rilasciato un’intervista esclusiva a UEFA Champions League Magazine

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird in AC Milan, ha rilasciato un’intervista esclusiva a UEFA Champions League Magazine, in vista della storica vittoria rossonera contro il Real Madrid, datata 5 novembre (3-1). Nel suo intervento, l’ex campione svedese ha condiviso la sua visione per il futuro del Milan, lasciando un chiaro messaggio sul percorso intrapreso dalla società rossonera.

“I nostri obiettivi sono ambiziosi: vogliamo fare la storia,” ha dichiarato Ibrahimovic, con il suo stile diretto e determinato. Il Milan, ha continuato, ha una tradizione di successi e trofei, e l’ambizione è quella di continuare su quella strada. Tuttavia, lo svedese ha ribadito che il percorso è in continua evoluzione. “È un lavoro in corso. Tante cose devono andare al loro posto e bisogna fidarsi del processo,” ha spiegato.

Le parole sul Milan Futuro

Particolare attenzione, secondo Ibrahimovic, è rivolta ai giovani. Il Milan, infatti, sta puntando forte su di loro, con l’obiettivo di farli crescere e diventare protagonisti a livello professionale. La creazione di “Milan Futuro”, una nuova sezione della loro accademia, ne è la prova tangibile.

“Vogliamo offrire loro una piattaforma dove possano crescere e diventare giocatori di alto livello in Serie A. Solo questa stagione abbiamo creato Milan Futuro, una parte della nostra accademia. L’abbiamo creata questa stagione perché ci crediamo fortemente. Diamo grande attenzione ai giovani per sviluppare il futuro, e con Milan Futuro, diamo loro la possibilità di giocare anche calcio professionistico in Serie C, che è una grande sfida” ha ribadito l’ex bomber.

Un Milan che guarda al futuro con determinazione, ma con la consapevolezza che il cammino è lungo e richiede pazienza.