Slovan-Milan, Fonseca su Leao in conferenza stampa: le sue parole a sorpresa

Consueta conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava. Queste le parole del tecnico del Milan.

Il pareggio incolore contro la Juventus ha lasciato molta insoddisfazione in casa Milan. I Rossoneri, però, non possono perdere troppo tempo a leccarsi le ferite. Tra meno di 24 ore si torna subito in campo per la sfida in Champions League contro lo Slovan Bratislava in terra slovacca. Come al solito Paulo Fonseca ha preso parte alla conferenza stampa per presentare una sfida che non può essere sbagliata.

Il tecnico portoghese è intervenuto davanti ai giornalisti, stavolta al fianco di Tammy Abraham, parlando del match che attende i suoi domani alle 18.45. L’imperativo non può che essere la vittoria:

RISCHI – Non mi aspetto che la squadra sottovaluti la partita, oggi abbiamo parlato dell’importanza di vincere domani. Non dobbiamo guardare al loro storico, dobbiamo pensare che domani giochiamo in casa loro. Sarà fondamentale avere il giusto atteggiamento.

TURNOVER CON LEAO – Non so, vedremo domani. Rafa è un giocatore importante per noi, è in buon momento, ma ho fiducia in tutti i giocatori. So che possiamo vincere qui, vogliamo farlo. Di sicuro Abraham giocherà.

VERO MILAN – Abbiamo fatto bene con le grandi squadre e meno bene con le piccole. Lavoriamo per migliorare questo aspetto. Vogliamo essere sempre la squadra vista nei big match.

POST JUVENTUS – Noi abbiamo la consapevolezza di cosa abbiamo fatto bene e di cosa no. Il problema è che la dimensione delle cose al Milan mi sembra diversa: un pareggio con la Juventus è come una sconfitta, per altri una vittoria. L’importante è come viviamo le cose noi.