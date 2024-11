“Ma che roba è…”: Maldini-Milan, Cassano è durissimo. Lo sfogo in diretta lascia increduli

Daniel Maldini è oggetto del desiderio di diversi club e potrebbe diventare un grande rimpianto per la società rossonera.

Uno dei protagonisti di questo inizio di stagione in serie A è il trequartista del Monza figlio d’arte Daniel Maldini. Il giocatore ha messo in mostra il suo talento, ha fatto bene con il club di Alessandro Nesta ed ha debuttato anche con la maglia dell’Italia. Tra i tifosi rossoneri c’è chi rimpiange la scelta del club di cederlo a parametro zero.

Il Milan ha una percentuale di rivendita pari al 50 % ma nessuna prelazione e visto la clausola di 12 milioni sono diversi i club ad aver manifestato l’interesse per il giovane calciatore. In Italia Maldini è stato accostato a Juventus e Inter e un Maldini all’Inter rappresenterebbe qualcosa di epocale. Uno sgarbo ai cugini e di questo e di tanto altro ne ha parlato Antonio Cassano, intervenuto nella puntata di Viva El Futbol.

Maldini all’Inter, Cassano spiega tutti i vantaggi

Cassano ha elogiato molto il figlio d’arte ed ha parlato cosi: “Daniel Maldini parla poco ma fa tanti fatti. Ha fatto finora giocate impressionanti e sono piuttosto convinto che farà ancora parte della Nazionale di Spalletti, parliamo di un talento di livello”. Poi Cassano è stato molto duro sui rossoneri:

“A ventuno anni dai questo ragazzo a zero? Ma che roba è…, poi lo rivendi a 50 e 50 nel caso. C’è qualcosa che non va, è un 2001 di talento, poi questa gente non lo dirà”. Cassano ha poi proseguito affermando che gli piacerebbe vedere Maldini all’Inter, sarebbe una grande operazione e lui è un bravo ragazzo.