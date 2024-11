Mercato Milan, Calabria verso l’addio: destinazione a sorpresa per il terzino

Il futuro del difensore rossonero Davide Calabria è ancora in forte bilico. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi mesi.

Dopo questo inizio di stagione abbastanza altalenante è tempo di analisi in casa Milan. Il club rossonero ha dimostrato di avere giocatori di grande qualità ma anche giocatori che invece faticano e difficilmente aiutano la squadra a poter competere per lo scudetto. Il club rossonero ha cambiato molto ma Fonseca ancora deve trovare completamente la quadra e alcuni ruoli non convincono.

Addetti ai lavori e tifosi hanno criticato il club per alcune scelte in estate e alcuni particolari ruoli. La questione attacco è prioritaria e Abraham e Morata non convincono per quel che riguarda la questione bomber ma la priorità è probabilmente legata alle fasce e specialmente alla fascia destra di difesa dove tra gennaio e giugno potrebbero esserci nuovi interventi sul mercato.

Il club ha ingaggiato in estate Emerson Royal ma l’ex laterale del Tottenham non convince del tutto ed anzi non sembra il calciatore ideale a cui affidare la fascia destra. Emerson Royal è entrato in ballottaggio con il capitano rossonero Davide Calabria ma anche quest’ultimo non sembra essere un giocatore particolarmente gradito a Fonseca; e anche per questo Calabria potrebbe essere ormai vicino all’addio.

Niente rinnovo per Calabria e il Milan, decisa la prossima destinazione

Secondo quanto riporta il portale TransferNews il Galatasaray sarebbe molto interessato ad ingaggiare Calabria nelle prossime sessioni di calciomercato, che sia nel mese di gennaio o a giugno. Il club turco guarda spesso con grande attenzione ad i calciatori di serie A e sarebbe pronto ad offrire un ingaggio importante al calciatore affinchè lui decida di trasferirsi in Turchia. Difficile la cessione a gennaio mentre a giugno potrebbe arrivare a parametro zero e questa ipotesi è al momento una possibilità concreta.

Nonostante sia un giocatore cresciuto nelle giovanili rossonere al momento il Milan non sembra intenzionato a presentare un’offerta di rinnovo, consapevole che il prossimo anno serve probabilmente un nuovo terzino destro. Emerson Royal è al primo anno in rossonero e in ogni caso il club non lo sacrificherà sul mercato, per questo Calabria è il maggiore indiziato a partire.

Il rinnovo al momento sembra difficile e i turchi monitorano con attenzione questa possibilità, il giocatore è tornato da poco dall’infortunio e nei prossimi mesi potremo probabilmente capire meglio cosa vuole fare il Milan con il calciatore.