Mercato Milan, è sfida a due per la fascia: Ibra ha le idee chiare

Il Milan potrebbe presto tornare sul mercato per trovare soluzione ad una situazione tutt’altro che semplice.

In questa prima fase della stagione in casa Milan in molti hanno evidenziato lacune in alcuni reparti, da un lato tra i titolari e dall’altro invece guardando soprattutto ai rincalzi delle stelle del club. Appare chiaro ai tifosi e agli addetti ai lavori che nel club rossonero alcuni ruoli sono scoperti.

Vale per la porta e per la difesa – oltre ovviamente all’attacco – ma abbiamo visto contro il Napoli e anche in altre occasioni che nel Milan mancano alcuni rincalzi. Se viene a mancare per infortunio o altro Theo Hernandez il divario dal suo sostituto è fin troppo netto e si crea un grosso problema. Sia Terracciano che Jimenez non sembrano adeguati per sostituire Theo e ogni qual volta che il francese è assente i tifosi rossoneri tremano. Per questo appare scontato tornare sul mercato.

Secondo alcune indiscrezioni il Milan sta valutando diversi nomi per il mercato di gennaio e se per Giugno il club rossonero è uno dei tanti iscritti per Patrick Dorgu, giocatore però che si può muovere solo a fine stagione e che piace a diversi club. Per gennaio il Milan valuta due piste, una italiana ed una invece all’estero.

Occhio al Milan, possibile affare per gennaio

Il Milan è sulle tracce di Fabiano Parisi, ex Empoli e ora terzino della Fiorentina. Il calciatore viola è chiuso da Robin Gosens e da un profilo esperto come capitan Biraghi che resta avanti nelle gerarchie e in questo momento arriva piuttosto indietro nelle gerarchie. Parisi potrebbe partire a gennaio e il Milan valuta il suo profilo, magari in prestito con diritto di riscatto. A riportarlo sono i colleghi di Tuttosport ma il calciatore italiano non è l’unico nome – anche se è quello più gradito alla società, visto la linea giovane.

Un altro papabile per la fascia rossonera è l’esperto calciatore brasiliano Wendell, accostato in passato anche all’Inter. Wendell piace ma solo a condizioni favorevoli visto che è un giocatore di oltre 30 anni e non è quindi in linea con le idee della società. L’unica cosa certa è che al Milan serve un vice-Theo e che deve arrivare il prima possibile, che sia nel mese di Gennaio oppure a Giugno. Fonseca chiede rinforzi sulle fasce, a destra magari se ne parlerà a fine stagione mentre servono subito rinforzi per la corsia mancina.