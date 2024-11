Il Milan ha le idee molto chiare in vista della prossima finestra di mercato: per la società sono due gli obiettivi da centrare.

Il Milan si sta guardando intorno con insistenza in vista del mercato di gennaio. La società rossonera non vuole farsi cogliere impreparata, regalando a mister Paulo Fonseca almeno 2 innesti funzionali al progetto. Il club lombardo sembra che abbia le idee chiarissime sulle mosse da attuare nel mese di gennaio. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic, a margine dell’intervista pre gara di Slovan Bratislava-Milan, ha lasciato intendere che la compagine rossonera farà di sicuro qualche operazione nella cosiddetta campagna di riparazione.

Sarebbero due gli obiettivi prefissati dalla dirigenza per il mercato di gennaio. Giorgio Furlani ed il suo team viennesi garantire a mister Paulo Fonseca un centrocampista di contenimento, capace di far rifiatare l’onnipresente Fofana, e un vice Theo Hernandez. Per mettere a segno questi due obiettivi, il Milan starebbe guardando con insistenza proprio nel campionato di Serie A.

Mercato Milan, Furlani punta gli occhi sulla Serie A

Sono molteplici i nomi che sarebbero finiti sotto la lente d’ingrandimento del Milan, molti di questi giocano in Serie A. Uno dei profili che starebbe visionando attentamente la società rossonera è Giuseppe Pezzella. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il calciatore classe 1997 sarebbe uno dei papabili per il ruolo di vice Theo Hernandez, avendo anche un buon prezzo di mercato.

Giuseppe Pezzella è una figura che il Milan tiene d’occhio da ormai diversi anni. Il terzino sinistro dell’Empoli sarebbe nella lista dei rossoneri da prima ancora del suo trasferimento all’Atalanta. Questo fine settimana, o meglio, domani, il Milan avrà l’opportunità di visionarlo da vicino. I rossoneri, infatti, questo weekend saranno in casa contro l’Empoli. Altro elemento di cui si sta discutendo per la corsia sinistra sarebbe quello di Fabiano Parisi, laterale difensivo che non sta trovando molto spazio alla Fiorentina di Palladino.

Per quanto riguarda il centrocampo, il Milan starebbe cercando un profilo di contenimento, ma anche con buone qualità tattiche e tecniche. Insomma, i rossoneri starebbero cercando il giusto elemento all’altezza della situazione e quindi capace di sostituire o addirittura affiancare Fofana in mediana. In attesa del recupero dell’infortunato Bennacer, il Milan avrebbe messo nel mirino Morten Frendrup del Genoa. Per far sì che l’affare vadi in porto, il club rossonero dovrebbe prima liberare un posto in lista. L’idea della società lombarda sarebbe quella di cedere Luka Jovic, centravanti finito ai margini del progetto e conteggiato principalmente da Torino, Galatasaray e Göztepe.

Data la complessità dell’operazione, il Milan starebbe valutando anche altre strade. Come alternative, Giorgio Furlani avrebbe inserito nella lista due giovani emergenti della Serie A: Warren Bondo del Monza e Reda Belahyane dell’Hellas Verona. Entrambi sono Under 22 e quindi possono essere inseriti in lista senza prima dover fare spazio. Nell’agenda di Furlani sarebbero segnati di rosso anche diverse piste estere, come quelle che portano a Johnny Cardoso del Betis Siviglia e Lucas Gourna-Douath del Salisburgo.