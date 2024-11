Mercato Milan, l’Inter prova lo sgambetto: è derby di mercato

Il Milan si prepara per il big match contro la Juventus. Nel frattempo l’Inter prova un inserimento in ottica calciomercato.

Terminata l’ultima sosta nazionali dell’anno, i rossoneri si stanno allenando a Milanello per preparare il prossimo impegno di campionato. Un impegno tutt’altro che banale: a San Siro infatti arriverà la Juventus di Thiago Motta.

Una partita importantissima per il Milan, oltre che di cartello. Le sfide tra queste due squadre rimandano sempre a ricorsi storici per la nostra Serie A, lo sappiamo, ma in questo caso vale tanto anche per la classifica. La Juventus infatti è a soli due punti dalla capolista Napoli e vorrebbe tentare il sorpasso, seppur momentaneo. I rossoneri invece sono in ritardo di un po’ di punti (complice anche il rinvio della trasferta di Bologna) e dunque non possono permettersi di perderne altri.

In tutto ciò continuano a risuonare le sirene del mercato. La sessione invernale si avvicina e, tra acciacchi e rendimenti al di sotto delle aspettative per alcuni giocatori, tutte le squadre stanno monitorando diverse situazioni per provare a rinforzarsi.

L’Inter ci prova per Belahyane: rossoneri beffati?

Come riportato da Il Corriere dello Sport, notizia di oggi è l’interesse dell’Inter per Reda Belahyane, il centrocampista franco-marocchino che tanto sta facendo bene con l’Hellas Verona. Arrivato in Veneto lo scorso gennaio, l’ex Nizza ha avuto dapprima un periodo di adattamento al calcio italiano, per poi iniziare ad innalzare nettamente il proprio rendimento con l’inizio della nuova stagione.

Marotta e Ausilio lo stanno monitorando da vicino per seguirne la crescita e, proprio la giornata di domani potrebbe portare a degli sviluppi tra i nerazzurri e la società scaligera. L’Inter infatti affronterà l’Hellas Verona al Bentegodi, dunque quale miglior occasione per effettuare un sondaggio maggiormente concreto, almeno per iniziare a valutarne costi e fattibilità.

L’idea sarebbe quella di portare il giocatore a Milano dalla prossima estate e magari averlo in rosa come vice Calhanoglu al posto di Asllani. L’albanese infatti non ha avuto la crescita che ci si aspettava e la società ha cominciato a valutare delle alternative.

Dall’altro lato c’è però il Milan come detto, che da tempo segue il giocatore. Un rinforza eventuale, anche in questo caso nella sessione estiva di calciomercato, che potrebbe giovare molto al centrocampo di Fonseca. Un po’ per dare alternative di valore a Fofana e Reijnders, un po’ perché quest’ultimo non è sicuro di restare, essendoci sirene anche per lui da parte di grandi big europee.