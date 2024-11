Mercato Milan, l’interesse per il giocatore è reale: arriva la conferma!

Arrivano conferme in merito all’interesse del Milan per un giocatore in particolare: Jovan Kirovski vuole portarlo in rossonero.

Seppur con qualche sofferenza di troppo, ieri il Milan di Paulo Fonseca è uscito con una vittoria dalla trasferta slovacca contro lo Slovan Bratislava. I rossoneri, che hanno confermato dei limiti sulla tenuta difensiva, hanno portato a casa il match di Champions League per 3-2. In occasione della sfida, la dirigenza rossonera ha avuto modo anche di osservare da molto vicino quello che sarebbe diventato un reale obiettivo di mercato.

Il Milan starebbe seguendo con particolare attenzione Nino Marcelli, ala sinistra classe 2005. Proprio il promettente calciatore slovacco ieri si è messo in mostra con un eurogol nel finale di gara, che però non è servito al suo Slovan Bratislava per evitare il baratro della sconfitta. L’interesse del Milan per il giocatore è reale, tanto che il club ha già provato ad affondare il colpo senza però riuscirci. A confermarlo è stato lo stesso dirigente dello Slovan Bratislava, Robert Vittek.

Marcelli nel mirino del Milan

Nino Marcelli starebbe suscitando un forte interesse nelle dirigenza del Milan. Il club rossonero ha già fatto un tentativo per portarlo all’ombra della Madonnina, così come svelato da Robert Vittek ai microfoni di ‘STVR’. Il dirigente dello Slovan Bratislava ha rivelato tutti i dettagli della trattativa con il club di Serie A.

Robert Vittek ha parlato senza veli: “Kirovski, il rappresentante del Milan, braccio destro di Zlatan Ibrahimovic e responsabile della squadra Under 23, è venuto personalmente in Slovacchia. L’interesse per Marcelli era davvero grande. Nino era in cima alla loro lista. Ci hanno fatto un’offerta ufficiale, ma nonostante la sua giovane età, anche noi lo stimiamo e non volevamo cederlo così facilmente. Naturalmente anche Nino era interessato a partire. Una volta che arriva il Milan tremano un po’ tutti. Forse lui stesso lo sperava. Tuttavia, dal punto di vista finanziario, l’offerta non era così interessante da permetterci di accettare. Nino però ha le carte in regola per essere sempre nel mirino di un club del genere, e non solo del Milan”.

Il dirigente dello Slovan ha poi affermato: “Era una cifra fissa e devo dire che poi c’erano tanti bonus legati alle partite giocate. Il totale corrispondeva alla somma che volevamo, ma volevamo subito qualcosa e poi la parte successiva. Si è semplicemente parlato di quello. Abbiamo fissato un prezzo per Nino in modo decente e adeguato per la sua età. Capisco anche la rappresentanza del Milan che ci hanno provato e forse c’è voluto un po’ troppo tempo per fare il trasferimento”.

Nonostante ciò, non è detto che il Milan si fermi al primo tentativo. Il giocatore slovacco piace molto al club rossonero, che lo considera come uno dei talenti più emergenti del panorama europeo. Nino Marcelli sta stregando tutti gli osservatori, facendo parlare di sé per la sua duttilità e intelligenza tattica, ma sopratutto per le sua tecnica fuori dal comune. Nonostante la sua giovane età, il promettente calciatore ha mostrato di avere anche una forte personalità.