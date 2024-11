Mercato Milan, Moncada ha deciso: è lui l’erede di Theo Hernandez

Moncada ha preso una decisione molto chiara su chi potrebbe essere l’erede di Theo Hernandez: gioca in Serie A.

Proseguono i contatti con l’entourage di Theo Hernandez per la questione rinnovo. Il Milan vuole trovare quanto prima un accordo per evitare l’inserimento a gamba tesa dei già diversi top club che starebbero facendo più di una semplice valutazione sul terzino francese. L’ex Real Madrid ha il contratto in scadenza nel 2026 e nelle considerazioni del Milan ci sarebbe la volontà di proporre un rinnovo fino al 2029 con un ingaggio da 6 milioni.

Le parti sono al lavoro per arrivare alla tanto attesa fumata bianca, che farebbe contenti i tifosi, ma anche Paulo Fonseca. La fase interlocutoria prosegue positivamente, ma il Milan si starebbe comunque guardando intorno in caso di mancato accordo. Moncada, infatti, avrebbe già un nome in mente per sostituire Theo Hernandez.

Il Milan non perde di vista il promettente giocatore: gioca in Serie A

Il Milan non vorrebbe lasciare nulla al caso e per questo starebbe mettendo in conto anche il possibile addio di Theo Hernandez in estate. In questo senso, Furlani avrebbe dato mandato a Moncada per trovare il degno erede. La dirigenza rossonera lo avrebbe individuato proprio nel campionato di Serie A.

Il profilo finito nei radar del Milan sarebbe quello di Patrick Dorgu, un profilo che la proprietà lombarda starebbe seguendo con costanza da un po’. Secondo il quotidiano ‘Tuttosport’, il Lecce avrebbe già fissato il prezzo, conscia del fatto che presto potrebbe prendere vita una vera e propria asta. Per il terzino classe 2004, autore del gol vittoria dei salentini nell’ultima giornata di Serie A, il club giallorosso vorrebbe circa 35 milioni di euro.

Non solo del Milan, il nome di Dorgu sarebbe in pole anche nelle scelte di mercato di altri due club della Serie A. Sul calciatore del Lecce, infatti, ci sarebbero anche gli occhi di altri estimatori, come Napoli, Juventus, Chelsea e Tottenham. La priorità del Milan resta comunque quella di blindare Theo Hernandez. In caso di mancata intesa, il club rossonero si fionderebbe su Dorgu. L’alternativa sarebbe Fabiano Parisi della Fiorentina, etichettato dalla dirigenza lombarda come un profilo molto valido e pronto per il salto di qualità. Le prossime settimane potrebbero già essere decisive per capire quale sarà il futuro di Theo.

Giorgio Furlani in vista del mercato di gennaio vorrebbe consegnare a mister Paulo Fonseca almeno due nuovi innesti, tenendo comunque fede ai propri parametri economici. Oltre all’idea di andare a inserire un nuovo tassello per la catena di sinistra, nel ruolo di vice Theo, il Milan vorrebbe garantirsi anche un sostituto di Fofana. In questo senso, il club sarebbe ragionando sul nome di Belahyane dell’Hellas Verona.