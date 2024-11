Mercato Milan, Moncada pronto al colpo a centrocampo: svelata la strategia rossonera

Il Milan vuole rinforzare il centrocampo e Moncada avrebbe già individuato il nome giusto: svelata la strategia del club rossonero.

La dirigenza del Milan non avrebbe dubbi e avrebbe individuato il centrocampo come il reparto da migliorare nel corso dei prossimi mesi. Nonostante la grande crescita di Fofana e soprattutto di Reijnders, la coperta in mezzo al campo continua ad essere corta. L’obiettivo è quindi quello di aggiungere alternative di livello in mezzo al campo, con Moncada che avrebbe individuato in Samuele Ricci il profilo ideale.

Il centrocampista del Torino rappresenta uno dei talenti che maggiormente ha impressionato in questo avvio di stagione e diversi club europei lo avrebbero messo nel mirino. Il club rossonero non avrebbe intenzione di farsi scappare le geometrie del classe 2001 e sarebbe pronta ad anticipare la concorrenza strappando una corsia preferenziale già a gennaio.

Milan, Moncada fa sul serio per Ricci: la chiave può essere Jovic

Samuele Ricci è il nome in cima alla lista della dirigenza rossonera per rinforzare il centrocampo. A ribadire l’interesse del Milan per il centrocampista del Torino ci ha pensato Gianluca Di Marzio, che intervenuto in diretta a Sky Sport 24 ha parlato delle possibili mosse del club milanese:

Su Samuele Ricci, il Milan si sta muovendo per provare ad anticipare un’agguerrita concorrenza, tra cui quella della Premier League, dove ci sono società che hanno già fatto dei sondaggi per capire le intenzioni del Torino. Ma in Italia è il Milan il club più deciso e convinto sul centrocampista granata. Difficile che il Torino decida di farlo partire a gennaio, poi tutto è possibile, ma la vedo come un’operazione che difficilmente possa andare in porto a gennaio. Il Milan proverà a bloccare Ricci per giugno e avere così una corsia preferenziale rispetto alla concorrenza. Il Milan è forte su Ricci, è una pista assolutamente da seguire.

L’idea del Milan è quindi quella di provare ad anticipare la concorrenza dei grandi club europei e, secondo quanto dichiarato da La Stampa, la chiave per ottenere una prelazione in vista del mercato estivo potrebbe essere Luka Jovic. Il DS del Torino, Davide Vagnati, avrebbe infatti messo nel mirino l’attaccante serbo per sostituire l’infortunato Zapata, con il Milan che potrebbe sfruttare questo interesse per provare ad ottenere una corsia preferenziale per l’acquisto di Ricci. In attesa di offerte ufficiali da parte dei granata, Moncada studia già il colpo dell’estate.