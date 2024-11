Mercato Milan, nome nuovo in casa rossonera: possibile derby con l’Inter

Non solo le prestazioni di campo, in casa Milan si lavora anche al futuro. Il club valuta alcuni nomi in vista della prossima stagione.

Tanta amarezza in casa Milan dopo il pari – che equivale quasi ad una sconfitta – alla Sardegna Arena contro il Cagliari. Un 3 a 3 con le reti subite da Zappa e Zortea, recriminazioni per una squadra che va a fasi alterne e che soprattutto vede gravi lapsus nella fase difensiva. In casa Milan insomma c’è qualcosa che non va.

Oggi la difesa non ha funzionato ma va detto che spesso è stato il contrario ed era l’attacco a non ingranare, specialmente sugli esterni. Oggi Rafa Leao ha smentito questa tesi ma allo stesso tempo c’è la consapevolezza che c’è qualche problema e sull’altra fascia anche Chukwueze ha deluso finora le attese.

Anche per questo motivo più volte si è parlato del futuro dell’esterno nigeriano e intanto il Milan già starebbe valutando un grande colpo per la fascia destra. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il Milan è sulle tracce di Edon Zhegrova, talentuoso esterno del Lille. Parliamo di un vero e proprio fuoriclasse, un giocatore che piace sia in Italia che in Europa e che abbiamo ammirato con un grande assist nell’ultimo match di Champions League contro la Juventus di Thiago Motta.

Sorpresa Milan, derby con l’Inter dell’ultim’ora

Secondo il quotidiano il Milan monitora con attenzione il calciatore e in estate potrebbe partire l’asta per accaparrarselo. Il calciatore ha una valutazione di circa 30 milioni di euro e da tempo sulle sue tracce c’è anche l’Inter, Zhegrova è il giocatore che salta l’uomo che al momento manca alla squadra di Inzaghi e per questo – visto il prezzo non cosi alto – è finito nel mirino nerazzurro.

In Italia oltre alle due milanesi Zhegrova piace molto anche a Juventus e Atalanta con Gasperini che valuterebbe il giocatore, magari in caso di partenza di Lookman. Insomma c’è una vera e propria asta all’orizzonte ed occhio poi sempre alle solite squadre di Premier League, ma il Milan ha messo un nome nuovo nel mirino ed occhio al derby di mercato.

Se Leao ha riconquistato i tifosi non si può dire lo stesso di Chukwueze e il nigeriano è chiamato a buone prestazioni per provare il suo talento alla squadra e chiudere ogni rumors di calciomercato. Staremo a vedere cosa accadrà dopo la sosta.