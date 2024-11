Mercato Milan, scelta fatta in attacco: è l’obiettivo numero uno di Moncada

L’attacco continua ad essere uno dei grandi problemi del Milan. L’obiettivo del club è quello di intervenire quanto prima e Geoffrey Moncada sembra aver un solo nome in mente.

I problemi riscontrati nel Milan in questi primi mesi di stagione sono stati senza dubbio molteplici. La fragilità difensiva è stato probabilmente il grande tendine d’Achille del club rossonero, ma anche riguardo l’attacco non si possono di certo spendere parole molto positive. Come già accade da diverse stagioni, al Diavolo sembra mancare un vero bomber.

L’acquisto di Alvaro Morata ha rappresentato sicuramente un importante innesto, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza, per la squadra. Al tempo stesso però, complice il lavoro che Paulo Fonseca chiede di fare allo spagnolo, anche quest’anno mancano i gol. Manca un uomo capace di assicurare ai Rossoneri almeno una quindicina di reti.

È da anni che il Milan è alla ricerca di un bomber d’area e la sensazione è che anche nella prossima estate l’esigenza sarà quella di aggiungere in rosa un giocatore con queste caratteristiche. La dirigenza ha già iniziato a monitorare diversi nomi, ma il pallino di Geoffrey Moncada sembra essere solo uno.

Contatti continui con l’agente: Moncada non molla la presa su Gimenez

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il nome di Santiago Gimenez è quello che più di tutti stuzzica la mente di Moncada. Il dirigente rossonero è da tempo in contatto con gli agenti del messicano, ma riuscire a portarlo a Milano è tutt’altro che semplice. Il classe 2001 è, infatti, il pezzo pregiato del Feyenoord e su di lui ci sono già le mire di diversi top club europei.

La stagione del 23enne è stata tutt’altro che semplice al momento, con un problema alla coscia che lo sta tenendo lontano dal terreno di gioco da fine settembre. Nonostante questo Gimenez resta comunque uno degli attaccanti in Europa con più corteggiatrici ed è chiaro che per strapparlo alla concorrenza servirà un importante sforzo economico.

In questi ultimi anni il Milan ha dimostrato di non essere disposto a spendere tanti milioni per un singolo giocatore, ma i tifosi chiedono a gran voce un investimento importante. Il popolo rossonero non si può accontentare di giocatori da 20 milioni di euro ed è arrivato il momento di entrare a gamba tesa sul mercato per regalare al Diavolo un bomber con il fiuto del gol. Di certo l’addio di Luka Jovic e quello probabile di Tammy Abraham possono rappresentare un assist.