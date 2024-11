Mercato Milan, serve un’alternativa a centrocampo? Dipende tutto da Bennacer: il motivo

Il Milan a gennaio dovrà forse trovare dei rinforzi. Il centrocampo è una zona sensibile e il Diavolo dovrà capire cosa fare.

Il Milan arriva a questa quarta sosta per la Nations League probabilmente non al meglio. Anche se gli ultimi risultati, Champions League su tutti, non hanno totalmente deluso è il pareggio col Cagliari che ha frenato di nuovo i rossoneri in campionato. La classifica difatti ora non sorride al Milan e con una gara in meno da giocare la pressione dell’essere fuori dalle prime quattro ora si sente anche se la classifica è ancora totalmente aperta e anche molto corta. Tuttavia le note positive ovviamente ci sono.

Il trend in campo di alcuni giocatori infatti sembra essere in netto miglioramento e ovviamente parliamo dell’ottimo Pulisic, del ritrovato (forse) Leao, ma anche della coppia di centrocampo Reijnders-Fofana. L’olandese sta avendo un inizio pazzesco, Fofana invece si sta immergendo molto bene nel calcio nostrano, strafalcioni a parte. Tuttavia il club ha solo Musah pronto a far rifiatare i due titolari. Per questo motivo a gennaio potrebbero esserci delle mosse in entrata: c’è però un punto da sciogliere prima.

Milan, si guarda al mercato? Prima bisogna capire le condizioni di Bennacer

Il Milan in questo momento vanta di un buon centrocampo, anche se delle volte è protagonista di alcune uscite infelici. Reijnders e Fofana stanno rendendo bene ma certamente non potranno tirare la carretta solo loro per tutto il campionato, in caso di infortuni ancora peggio. Come alternativa ai due adesso c’è solo Musah, Bennacer invece è ancora fermo ai box.

L’americano non convince totalmente anche se può essere un’ottima pedina di ricambio, manca invece un pezzo pregiato come Isma che nel suo momento più alto al Milan era intoccabile. Tuttavia il club, come riporta La Gazzetta dello Sport, vuole capire se le condizioni dell’algerino possano migliorare ad inizio 2025.

In caso contrario la dirigenza rossonera non rimarrà ferma dato che sul taccuino secondo la Rosea ci sono già due nomi dalla Serie A: Marten Frendrup e Reda Belahyane. Il primo dal Genoa, il secondo dal Verona. Belahyane sembra essere leggermente favorito ma entrambi sono profili giovani e appetibili.

Ricordiamo che Bennacer è ai box per una lesione muscolare al gemello mediale della gamba destra e il rientro è previsto proprio entro gennaio, in caso contrario o in caso di ricadute il Milan potrebbe avvalersi del calciomercato puntando forte su questi due giovani.