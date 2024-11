Milan, 3 nomi per la difesa: giocano tutti nella stessa squadra

Il Milan va a caccia di un’operazione molto interessante per la sua difesa: stranamente piacciono 3 nomi che giocano nella stessa squadra

Il destino del Milan deve passare per forza di cose dal miglioramento della fase difensiva di un gruppo che, anche contro lo Slovan Bratislava, è riuscito a incassare due gol e a ballare in diverse occasioni. Non è accettabile tremare così tanto nella propria retroguardia e 22 gol subiti in 17 partite sono davvero troppi per poter pensare di vincere lo scudetto o andare avanti in Champions League a lungo.

Insomma, molto della stagione passa dal calciomercato di gennaio e da quanto il Milan riuscirà a concludere in entrata per migliorare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. L’allenatore viene spesso criticato perché alterna troppo le soluzioni nel cuore della difesa, ma non ha intenzione di cambiare.

Il Milan va a caccia di un nuovo difensore per gennaio: la politica del club

Numericamente il Milan ha tutte le soluzioni per andare avanti in questa stagione. Con il rinnovo di un perno della retroguardia come Gabbia, le alternative non mancano e tutte di buon livello. Alcuni errori individuali, però, sono gli occhi di tutti e quindi bisognerà intervenire nel lavoro singoli per far sì di non ripetere quanto si è visto nella prima parte dell’anno.

Moncada e Furlani stanno lavorando ovviamente per individuare il profilo giusto, ed è chiaro che sarà un nome giovane e di talento, che possa anche dare prospettiva al club in quella zona di campo.

A sorpresa, ‘Repubblica’ ha fatto il punto della situazioni sui difensori che potrebbero arrivare a Milanello e tutti e tre giocano nella stessa squadra. Uno ha già calcato i campi italiani, senza rubare troppo l’occhio.

Colpo in difesa dallo Sturm Graz: i centrali nel mirino

Gli ottimi risultati in difesa dello Sturm Graz, nonostante la mancanza di diversi punti in Europa, hanno impressionato tutti. E il Milan non vorrebbe farsi mancare l’occasione di migliorare la sua difesa con certi nomi.

Secondo il quotidiano italiano, piacciono Jusuf Gazibegovic, 24enne, il centrale Emanuel Aiwu, che ha un anno in meno e fino a pochi mesi fa giocava nella Cremonese, dal costo di appena tre milioni, Niklas Geyrhofer, anche lui di nazionalità austriaca e di 24 anni. Non si tratterebbe di titolari, ma di nomi che potrebbero piacere molto a Fonseca per il futuro. Marcatori puri che oggi mancano al Milan.