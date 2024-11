Milan, affare fatto: brutte notizie per il centrocampo

Il Milan prepara un affare in vista del mercato di gennaio, ma finisce con il risentirne la linea mediana dei rossoneri: ecco il motivo

C’è tanto lavoro da fare, in casa Milan, in campo e fuori, in una fase che sarà cruciale per gli esiti di questa stagione. La prima parte dell’annata, finora, non ha arriso particolarmente ai rossoneri, per usare un eufemismo. E adesso, bisogna rimboccarsi le maniche e recuperare quanto prima il terreno perduto, per far sì di centrare almeno gli obiettivi minimi.

Lo scudetto sembra una chimera, nonostante le dichiarazioni di Fonseca e anche dei giocatori. La necessità, adesso, sembra più quella di trovare la continuità di risultati quanto meno per rimettersi in lizza per le prime quattro posizioni. Anche perché davanti corrono e corrono forte, ci sono tante squadre e la lotta per la Champions sarà molto più dura del previsto.

Al Diavolo si chiede dunque di trovare in campo quelle risposte che finora non sono arrivate. Fuori dal campo, tuttavia, anche la società è chiamata a metterci del suo, eccome, per porre rimedio a qualche errore fatto nel mercato estivo. Ecco perché qualche intervento sul mercato di gennaio ci sarà di sicuro. Il club meneghino deve apportare delle migliorie in diversi reparti. Ma i piani, rispetto al previsto, potrebbero cambiare improvvisamente. Un colpo in entrata potrebbe risultare una mazzata per il centrocampo.

Milan stregato da Gila: ma costa tanto, la scelta del club

Un innesto in linea mediana sarebbe una delle priorità del Milan attuale. Che però segue anche altri profili e potrebbe decidere di rompere gli indugi per Mario Gila, in difesa.

Lo spagnolo piace molto secondo ‘Milanlive’ e si progetta una proposta alla Lazio da 20 milioni. Finalizzata probabilmente all’estate, ma non è da escludere una mossa d’anticipo, visto che Pavlovic e Tomori non convincono. In questo caso, però, il Milan non avrebbe le risorse per un innesto a centrocampo. Dato che anche i vari Frendrup e Ricci, obiettivi primari, costano molto.

Milan, l’alternativa: ricerca di un colpo low cost a centrocampo

Il ribaltamento di prospettiva imporrebbe dunque un netto cambio nelle strategie. Anche se il Milan avrebbe ancora la possibilità di cercare un rinforzo in mezzo, puntando a un acquisto low cost.

Da questo punto di vista, una opportunità c’è. E si chiama Belahyane, giocatore il cui cartellino non costa eccessivamente. Il Verona chiede 10 milioni di euro, con i gialloblù si potrebbe impostare un prestito oneroso con successivo riscatto, per ammortizzare l’impatto dell’operazione.