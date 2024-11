Milan, ancora critiche: il duro commento sulla stagione rossonera fino ad ora

Il Milan continua a non avere dalla sua parte dichiarazioni positive della stampa. Questo inizio di stagione smuove critiche verso la squadra.

Quale faccia del Milan di Fonseca dovremmo prendere in considerazione per una analisi sull’andamento della stagione? Difficile sceglierne una perché questo nuovo Milan del tecnico portoghese offre ad ogni partita un nuovo lato di sé, che sia questo bello o brutto. Certamente i risultati in campo non sono positivissimi dato che le classifiche dei due campionati a cui puntare, Serie A e Champions League, non sono ottime.

A smuovere parecchie critiche verso il Diavolo è stato sicuramente il dualismo Bernabeu e Unipol Domus di Cagliari. Prima la vittoria schiacciante con una gran prestazione contro la 15 volte vincitrice della Champions League a casa loro e poco dopo uno stentato pareggio contro il Cagliari. Tanti giornalisti hanno analizzato le prestazioni del Milan e tutti si ritrovano sul fatto che questo Milan sia altamente inaffidabile; le nuove dichiarazioni.

Milan inaffidabile: anche Baiocchini rimarca la natura del Diavolo

Il Milan sta vivendo una stagione mutevole dove ad ogni partita i tifosi rossoneri non sanno cosa aspettarsi dalla propria squadra. La classifica della Serie A e in Europa parla chiaro: non sta andando come ci si aspettava. Fonseca dovrà risollevare questo Milan ma sicuramente ci vorrà del tempo. Intanto anche Manuele Baiocchini, a Sky Sport, dice la sua su questo Milan e non si risparmia parlando di quanto sia infido:

Il Milan non è stato costante per niente. È partito molto male con 1 punto nelle prime tre, poi nella seconda fase di campionato sembrava essersi rilanciato dopo la sosta. Poi però ha frenato di nuovo. Andamento totalmente irregolare, non ci si può aspettare nulla di scontato. Squadra imprevedibile, può vincere al Bernabeu e pareggiare partite più semplici sulla carta come col Cagliari.

Così ammette il giornalista sulla linea di molti altri colleghi. Difatti i rossoneri a questa ultima sosta del 2024 ci sono tornati con l’acqua alla gola e al rientro dovranno subito affrontare un nuovo big match. Il 23 difatti ci sarà Milan Juve e i rossoneri dovranno necessariamente vincere dato che hanno anche una partita in meno da dover recuperare ancora e la prova contro una delle prime della classe sarà importante.