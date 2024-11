Milan, arriva la nuova batosta: cosi è dura, il risultato parla chiaro

In casa Milan non è un buon momento e le cose sono sempre più complicate. La società deve fare i conti con diversi problemi.

Nell’ultimo turno di campionato il Milan ha vinto di misura nella trasferta contro il Monza. Un 1 a 0 abbastanza striminzito e che non ha regalato tante buone notizie, la squadra è apparsa inconcludente in attacco ed ha visto difficoltà anche nel reparto difensivo. Insomma, la vittoria non risolve i problemi di Fonseca.

I tre punti sono arrivati tra mille polemiche, al Monza è stata annullata sullo 0 a 0 una rete regolare a Dany Mota e ci sono tanti dubbi sulla vicenda. A fine gara Galliani e Nesta sono esplosi e attorno al club rossonero ci sono sempre polemiche. Per il Milan non è un momento semplice, ma non è l’unico club in difficoltà nell’emisfera rossonera; se il Milan fatica a trovare continuità non si può diversamente del Milan Futuro, anche la seconda squadra del Milan sta faticando.

Nella giornata odierna è andata in scena la sfida tra Pontedera e Milan Futuro, gara tra due squadre in difficoltà nel campionato di serie C. La squadra allenata da Daniele Bonera ha evidenziato diverse problematiche e non è riuscita a risalire la china.

Batosta Milan, brutte notizie in casa rossonera

E’ successo tutto nel primo tempo, prima la rete dei padroni di casa con Italeng e poi la rete del club rossonero con Jimenez. Bonera ha messo in campo quasi tutti i big, ha giocato nuovamente Francesco Camarda e diversi giocatori ma il Milan ha trovato grosse difficoltà e il Pontedera all’inizio del secondo tempo ha sbagliato anche un calcio di rigore.

Per quel che riguarda la classifica il Pontedera è quindicesimo in classifica e resta fuori dalla zona Playout mentre il Milan Futuro è addirittura al diciottesimo posto con 10 punti e avanti solo a Spal e Legnano Salus. Il club estiense ha 8 punti ma 3 punti di penalizzazione altrimenti anche sarebbe davanti alla squadra di Bonera.

Ricordiamo che il Milan Futuro non può retrocedere ma sicuramente non è una bella figura ritrovarsi in questa posizione di classifica, soprattutto per una squadra con tanti talenti come Camarda – già nel giro della prima squadra – ma anche di altri talenti come Bartesaghi, Liberali e l’autore del gol Jimenez, ormai anch’egli a fare spola tra prima squadra e Milan Futuro.