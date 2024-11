Milan, beffa Juve: preso il “nuovo Rabiot”

Un giocatore che ricorda molto Adrien Rabiot è oggetto dello scontro di mercato tra il Milan e la Juventus: ecco chi la spunta tra i rossoneri e i bianconeri

Il Milan respira, dopo la vittoria in Champions League con il Real Madrid che ha dato improvvisamente nuove prospettive alla stagione rossonera e rilanciato l’entusiasmo di tutto l’ambiente. I rossoneri hanno dimostrato di potersela giocare con tutti e di poter dire la propria anche di fronte a rivali quotate. Ma ora, devono trovare la necessaria continuità per puntare in alto.

Dunque, prima della pausa, sarà fondamentale riuscire a vincere contro il Cagliari, per mettere in cascina punti pesanti per tentare la risalita in classifica. La vetta è ancora troppo distante al momento, ma si può puntare sul fattore psicologico dopo la grande notte del ‘Bernabeu’. Arrivare alla nuova pausa con 20 punti permetterebbe di riavvicinare il treno delle primissime posizioni, per poi arrivare allo scontro diretto con la Juventus nelle migliori condizioni per un ulteriore scatto in avanti.

La sfida con i bianconeri, dopo la pausa, sarà probabilmente la cartina di tornasole che chiarirà gli scenari stagionali. Il Milan dovrà essere in grado di offrire una prestazione di alto livello, come fatto con Inter e Real Madrid, ad esempio, e magari fare risultato, per puntare con convinzione allo scudetto, obiettivo che in società e in squadra continua a essere ritenuto alla portata. Tra Milan e Juventus, però, è già duello sul mercato e i bianconeri piazzano la beffa.

Milan, la Juventus scatta sul pupillo di Fonseca: stregati da Bouaddi

Tra gli obiettivi monitorati da entrambi, c’è il giovanissimo Ayoubb Bouaddi. 17 anni compiuti da poco, lo scorso ottobre, il centrocampista ha già mostrato le stimmate del predestinato.

Con il Lille, lo ha fatto debuttare Fonseca lo scorso anno a soli 16 anni e 3 mesi. Oggi, si muove già da veterano in mezzo al campo e per molti ricorda Rabiot. Secondo ‘Tuttosport’, la sua valutazione è già di 20 milioni di euro, ma la Juventus sembra pronta a correre il rischio e accelera, lasciando indietro il Milan.

Milan, l’arma in più per il centrocampo a gennaio è un grande ritorno

Il Milan, per la linea mediana, monitora anche altre piste. Ma deve anche pensare a cosa fare nell’immediato. E avrà una carta fondamentale nel ritorno di Bennacer.

L’algerino tornerà dall’infortunio e sarà come un nuovo acquisto per Fonseca. Dopo essere rimasto a Milano alla fine del mercato, il giocatore, prima dello stop, aveva mostrato di volersi dedicare alla causa. Il suo ingresso nelle rotazioni darà sicuramente una mano.