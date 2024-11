Milan: Cardoso a gennaio, un dettaglio ha convinto Ibra

Il Milan sembra aver scelto il centrocampista per gennaio: i rossoneri vogliono puntare su Johnny Cardoso per un dettaglio ben preciso.

Il Milan è una delle squadre che si muoverà a gennaio per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Paulo Fonseca. La prima parte di stagione ha messo in evidenza alcune carenze nell’organico rossonero che Ibrahimovic e Moncada cercheranno di colmare nella finestra di mercato invernale. Uno dei reparti dove la dirigenza del club di via Aldo Rossi pare intenzionata a intervenire è il centrocampo. Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 l’allenatore portoghese dovrebbe finalmente riavere in gruppo Ismael Bennacer, che sta cercando di recuperare dalla lesione del muscolo gemello mediale del polpaccio destro rimediata lo scorso settembre.

Tuttavia al momento il centrocampista algerino del Milan non sembra riuscire a dare le garanzie di cui Fonseca ha assolutamente bisogno, specialmente sul piano fisico. Ecco perché il tecnico del Diavolo ha avuto dei colloqui con la dirigenza per valutare l’eventualità di andare a prendere un’altra pedina per la mediana.

Milan, rinforzo a centrocampo: non è Brahim Diaz

Il Milan sta quindi sondando il mercato per individuare un profilo che possa innalzare il livello del centrocampo, principalmente sul piano qualitativo. In questi ultimi giorni è circolata una voce ‘romantica’, vale a dire il possibile ritorno di Brahim Diaz: il trequartista spagnolo è uno dei giocatori che il Real Madrid potrebbe mettere sul mercato a causa dei mancati introiti dopo il divieto di concerti al Bernabeu.

Tuttavia le ultime voci che arrivano dalla Spagna parlano di un forte interessamento del Milan per un altro centrocampista che gioca nella Liga. Stiamo parlando di Johnny Cardoso, 23 anni, mediano in forze al Betis Siviglia: già la scorsa estate si era vociferato di un suo possibile approdo a Milanello, anche se poi la trattativa non è decollata.

Cardoso e il doppio passaporto: il dettaglio che convince il Milan

Stavolta, però, le cose sembrano destinate ad andare diversamente. Cardoso è uno degli obiettivi principali del Milan non solo per le sue ottime doti ma anche per un dettaglio ben preciso: il giovane talento del Betis ha infatti il doppio passaporto, statunitense e italiano.

Per farla breve il giocatore non andrebbe a occupare uno dei due slot da extracomunitario: un aspetto tutt’altro che banale in ottica mercato. Cardoso ha finora collezionato 15 presenze stagionali con il Betis. Il club andaluso lo lascerebbe partire per una cifra tra i 20 e i 25 milioni di euro.