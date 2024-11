Milan, colpo della serie A: la concorrenza è fittissima

La concorrenza per lui è fittissima e i più importanti club puntano su di lui

Patrick Chinazaekpere Dorgu è un calciatore danese, difensore o centrocampista o attaccante del Lecce. E’ un giocatore particolarmente flessibile e duttile, che si adatta benissimo in qualunque posizione gli venga assegnata, rendendo bene in tutto.

Il calciatore ha iniziato il suo percorso con il Lecce nel luglio del 2022, entrando a far parte della squadra Under-19, vincendo il campionato di Primavera nella stagione 2022-2023. Ha fatto il suo debutto in prima squadra nell’agosto del 2023 nella partita di Coppa Italia contro il Como e, pochissimo dopo, ha esordito in serie A nella sfida contro il Lazio. Il suo primo gol è arrivato nel febbraio del 2024 nella partita contro la Fiorentina.

Sin da subito le sue doti sono state note a tutti, specialmente la sua capacità di adattarsi a qualunque ruolo gli venga assegnato e, per questo, il giocatore è particolarmente desiderato dai più importanti club. Sicuramente, la sua presenza al Lecce sarà fondamentale per contribuire ad assicurare la salvezza della squadra. Tuttavia, durante il prossimo mercato estivo sarà motivo di interesse di molti club: per lui c’è la fila, a partire dalle squadre di serie A, fra cui c’è anche il Milan, per passare al Tottenham, al Chelsea, a cui si aggiunge anche il Bayer Leverkusen.

Tra le pretendenti c’è anche il Bayer Leverkusen

Fra i club più interessanti c’è il Bayer Leverkusen, che potrebbe essere interessata al giovane gioiellino danese, che sta tanto stupendo tutti. La squadra è, infatti , in ricerca di un esterno che sin da subito sia pronto per il tecnico Xabi Alonso, ma anche per chi sarà il suo erede, dato che l’allenatore tra due anni andrà via per prendere l’eredità di Carlo Ancelotti sulla panchina del Real Madrid. Dorgu potrebbe essere proprio un acquisto interessante per il club, che sta prendendo del tempo per capire se il giovane talento può fare davvero al caso suo.

Si crede che la valutazione di Dorgu per la prossima estate si aggirerà attorno ad una cifra tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Sta di fatto che Dorgu sta dimostrando a tutti la sua abilità e il suo talento, e sicuramente ha tutte le carte in tavola per crescere sempre di più, desiderato dai più importanti club, data già la fittissima concorrenza.