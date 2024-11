Milan, deciso il primo colpo di gennaio: arriva dalla Roma

Rinforzi di mercato in vista per il Milan, a gennaio i rossoneri piazzeranno qualche affare in entrata: il primo potrebbe arrivare dalla Roma, ritorno di fiamma

Dopo il weekend di campionato, nuova sosta per le nazionali, per poi ripartire tra un paio di settimane con il rush finale conclusivo del 2024 e gli impegni tra Serie A, coppe europee e coppa Italia. Calendario fitto per il Milan, che ha bisogno di risultati importanti ma può guardare con maggior fiducia a che cosa accadrà dopo aver vinto con il Real Madrid e aver dato, forse, una svolta positiva alla propria stagione.

L’impresa in casa dei ‘Blancos’ mette a tacere, per il momento, i rumours sulla posizione di Fonseca. I cui risultati sono sicuramente in crescita rispetto all’inizio di stagione, ma ora è il momento di accelerare e di non fermarsi per recuperare il terreno perduto. In campionato e in Europa, servirà adesso una striscia di vittorie importante per tornare in quota scudetto e qualificazione agli ottavi di finale. Per arrivare a fine anno nella miglior posizione possibile in ambo i casi e poter puntare, nella seconda parte dell’annata, a vincere qualcosa.

Il tutto finalizzato anche a interventi sul mercato. Un Milan in grado di competere ad alti livelli sarà motivato anche a investire sul mercato di gennaio. E il primo colpo potrebbe arrivare dalla Roma, squadra in questo momento in forte crisi.

Crisi Roma, Hummels subito via: il Milan ci pensa

Giallorossi in difficoltà su tutti i fronti e il simbolo di questa crisi è forse Mats Hummels. Giocatore di grande esperienza e carisma, ma che nella Capitale fin qui ha vissuto una esperienza disastrosa.

Soltanto pochi minuti in campo, segnati da una tragicomica autorete, nella disfatta con la Fiorentina, per il resto non ha mai visto il campo. Rapporti con Juric non ottimali, continuando così il giocatore potrebbe chiedere di andare via dopo soli sei mesi. Pensando, secondo il ‘Corriere dello Sport’, al ritorno in Bundesliga, ma il Milan potrebbe tornare su di lui e offrirgli più spazio e un finale di stagione da protagonista.

Milan, anche un centrocampista e un attaccante a gennaio: il piano del club

Non si tratterebbe dell’unica mossa di mercato che ha in mente il Milan. Che sta sì crescendo, ma nella rosa mostra ancora qualche lacuna. Ibrahimovic in particolare pensa da tempo a un centrocampista e un attaccante.

In mediana, manca un alter ego, per caratteristiche, di Fofana e potrebbe essere Frendrup. Per l’attacco, invece, la suggestione Berardi persiste. In entrambi i casi, Genoa e Sassuolo chiedono molto, bisognerà capire se il Diavolo riuscirà a monetizzare con qualche cessione per avere risorse da investire.