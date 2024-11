Milan Empoli, arriva la sentenza di Fonseca: non capitava da tempo

Il Milan torna a vincere in campionato rifilando un tris all’Empoli: Paulo Fonseca esalta i suoi al termine del match.

È stata una partita a senso unico quella andata in scena sotto la nebbia fitta di San Siro, match che ha visto il Milan di Paulo Fonseca come il padrone indiscusso del terreno di gioco. La squadra rossonera, dopo lo scialbo pareggio per 0-0 contro la Juventus, torna a sorridere e a vincere in campionato, battendo senza affanni l’Empoli di Roberto D’Aversa.

La formazione di casa ha calato il tris alla scala del calcio, maturato grazie alla rete di Morata, tornato al gol dopo un digiuno di oltre due mesi, e alla doppietta di un inarrestabile Reijnders. Al termine del match, il tecnico portoghese, Paulo Fonseca, ha speso parole di grande elogio per i ragazzi.

Fonseca esalta la prestazione della sua squadra

Dopo la convincente vittoria contro l’Empoli, che ha dato seguito al successo in Champions conquistato ai danni dello Slovan Bratislava, Paulo Fonseca ha analizzato la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Abbiamo fatto una bellissima partita sia in fase offensiva che in fase difensiva. Abbiamo avuto la possibilità di fare almeno sette gol, dobbiamo migliorare nelle scelte. Ma tutto sommato sono soddisfatto del lavoro fatto questa sera dalla squadra. Abbiamo creato tanto, non solo Rafa si è mosso bene in campo ma tutti i giocatori”.

Fonseca ha poi proseguito: “Abbiamo giocato contro una squadra molto difensiva, ma nonostante questo siamo riusciti a creare molto. Partita più completa del mio Milan? Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, non abbiamo solo attaccato bene. La squadra è stata molto sicura anche difensivamente, come successo con la gara contro la Juventus. Serve questa stabilità difensiva per poi poter attaccare. Maignan? Oggi il ruolo del portiere è diverso. Lui è fondamentale per noi, sopratutto in determinate situazioni di gioco”.