Milan-Empoli, Fonseca: “Musah serve a questo”, poi sui fischi

Le parole di Fonseca in merito alla partita tra Milan ed Empoli non lasciano dubbi, grandi novità e ambizioni

Alle 18:00 il Milan scenderà in campo a San Siro per affrontare l’Empoli in un match cruciale per le ambizioni future, nella gara valida per la 14esima giornata di campionato.

Lo stadio San Siro, pronto ad essere infuocato, diventerà il palcoscenico di una sfida fondamentale per la squadra di Fonseca, che punta a mantenere vivo il sogno tricolore. La lotta per il titolo, infatti, vede ben sei squadre racchiuse in soli quattro punti, e una vittoria contro l’Empoli sarebbe un passo determinante verso la parte alta della classifica.

Fonseca, come emerso nelle sue ultime dichiarazioni, crede fermamente nelle possibilità di vincere lo Scudetto. Il tecnico rossonero sta vedendo i frutti del lavoro con il gruppo, con i calciatori sempre più integrati nelle sue idee di gioco.

Il Milan sembra finalmente in netta ripresa e, dopo un inizio altalenante, le ultime prestazioni hanno confermato la solidità della squadra.

Dall’altra parte, l’Empoli arriva a San Siro con un obiettivo preciso: conquistare punti preziosi per la propria salvezza. Con una vittoria, i toscani potrebbero agganciare proprio il Milan in classifica, rendendo il match ancora più interessante.

I tifosi rossoneri, sempre al fianco della loro squadra, sono pronti a sostenere i propri beniamini in questa battaglia che potrebbe essere determinante per il proseguo della stagione.

Fonseca dice la sua su Musah e i fischi

Fonseca è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il prepartita di Milan-Empoli, parlando della posizione tattica di Musah e dell’ambiente che sta riservando San Siro.

“Musah? È un aiuto per trovare questo equilibrio, oggi sulla linea difensiva. Penso dobbiamo trovare equilibrio in generale, non solo con un calciatore ma con tutta la squadra“.

Sul piano di gioco: “Penso che saremo più vicini all’assetto creato contro il Real, per le caratteristiche dell’Empoli che gioca in modo diretto, è importante avere stabilità quando difendiamo“.

Sui fischi: “Per eliminarli dobbiamo giocare bene e vincere la partita. I tifosi devono credere in questa squadra, oggi abbiamo un’opportunità per vincere“.

Sulla partita: “Mi aspetto una partita in cui sarà fondamentale la prima fase, poiché loro hanno molto mobilità. Cercheremo di attaccare molto velocemente” – conclude Fonseca