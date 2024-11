Milan, Fonseca fiducioso di Camarda: sentenzia poi sulla corsa Scudetto

Milan a caccia della continuità: Paulo Fonseca lancia un chiaro messaggio a Camarda prima del match col Cagliari.

Il Milan ha un solo obiettivo in mente, ovvero, quello di confermare quanto di buono fatto vedere in Champions League contro il Real Madrid. I rossoneri sono pronti a prendersi la scena anche in Serie A, andando a caccia della vittoria in casa del Cagliari di Davide Nicola. A pochi minuti dalla sfida ha parlato uno dei protagonisti del club rossonero, Paulo Fonseca.

Le parole di Fonseca prima di Cagliari-Milan

Paulo Fonseca, prima del calcio d’inizio di Cagliari-Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn: “Cagliari? Abbiamo parlato tanto dell’importanza della partita di oggi. Sarà diversa rispetto al Real Madrid. Se non avremo l’atteggiamento giusto penso proprio che faremo fatica, anche perché il Cagliari è una squadra molto aggressiva difensivamente. Dobbiamo mantenere alta l’attenzione”.

Fonseca sottolinea: “Oggi va fatta un’altra tipo di partita. Rincorsa Napoli e Inter? Abbiamo bisogno di vincere per non perdere il treno Scudetto, il campionato è ancora lungo e noi non vogliamo più lasciare per punti”.

Su Camarda: “Non ho dato nessuno consiglio speciale, lui è già forte mentalmente. È un ragazzo professionista, quello che gli ho detto che deve fare quello che sa fare. È molto intelligente e che lavora tanto per la squadra. Io ho piena fiducia in lui”.