Milan, Furlani è pronto a blindarlo: le prossime settimane saranno decisive

Il Milan vuole mettere sottochiave uno dei suoi principali giocatori di spicco: Giorgio Furlani si è messo all’opera per blindarlo quanto prima.

Dopo la brutta battuta d’arresto subita in casa contro il Napoli, il Milan nell’ultimo turno di Serie A ha ripreso la propria corsa in campionato, trovando una sofferta vittoria in casa del Monza. Un successo che a regalarlo ai rossoneri è stata la rete messa a segno da Tijjani Reijnders, giocatore sempre più imprescindibile nelle idee tecnico-tattiche di mister Paulo Fonseca.

Il centrocampista olandese sta avendo un evoluzione impressionate, che gli sta permettendo di prendersi di diritto un ruolo di massima importanza nelle gerarchie del tecnico. Il sorprendente avvio di stagione di Tijjani Reijnders, attualmente a quota 3 gol e 2 assist in 12 presenze, non è passato inosservato agli occhi della dirigenza rossonera. Giorgio Furlani, infatti, starebbe già preparando tutta la documentazione necessaria per il rinnovo. Il Milan, però, si vede obbligata ad affrettare i tempi. L’ottimo rendimento di Reijnders è balzato anche agli occhi di moltissimi top club.

Contatti avviati: il Milan è pronto a blindare Reijnders

Il Milan ha dato inizio alla fase interlocutoria con l’entourage del calciatore olandese per trovare quanto prima un’intesa sul fronte rinnovo. La conferma è arrivata proprio dal padre di Tijjani Reijnders, Martin, in un’intervista rilasciata qualche giorno fa all’accreditato ‘De Telegraaf’: “Non capita spesso che un club voglia parlare di un nuovo contratto dopo un solo anno, quindi è una cosa speciale. Gli darà ancora più fiducia, perché il club lo considera un grande giocatore. Tijjani al Milan sta bene? Basta guardare il sorriso con cui gioca a calcio”.

Il Milan sarebbe fortemente convinto di blindare Tijjani Reijnders. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista olandese avrebbe già manifestato la volontà di legarsi ancor più al club rossonero. Il calciatore classe 1998 attualmente percepisce un ingaggio da 1,6 milioni di euro a stagione. L’idea del Milan sarebbe quella di raddoppiare suddetta cifra con un prolungamento contrattuale fino al 2030.

Nonostante la volontà del Milan e dello stesso giocatore sembra essere molto chiare, diversi top club restano alla porta, in attesa di sviluppi. Qualora non si arrivasse ad una stretta di mani tra Reijnders ed i rossoneri, un club su tutti sarebbe pronto a farsi avanti. Secondo il quotidiano spagnolo ‘Sport’, il Barcellona avrebbe seriamente messo gli occhi sul centrocampista olandese. Già in passato, blaugrana fecero un tentativo, ma Reijnders preferì il Milan.

A guardare in modo interessato alle vicende del centrocampista olandese non sarebbe solo il Barcellona, ma anche alcuni top club della Premier League, come Tottenham, Liverpool e Manchester City. Insomma, il Milan deve muoversi in fretta per evitare che le big d’Europa si fiondano a capofitto su Tijjani Reijnders. Le prossime settimane saranno decisive per l’eventuale fumata bianca.