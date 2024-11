Milan, Furlani guarda in Spagna: il giocatore ha incantato tutti

Il Milan avrebbe messo gli occhi su un promettente difensore della Liga: Giorgio Furlani si sta muovendo.

Il Milan vuole sfruttare nel miglior modo possibile la prossima sessione invernale di calciomercato. La società rossonera ha tutta la volontà di puntellare ancor più l’organico, mettendo nelle mani di mister Paulo Fonseca 2/3 nuovi innesti di livello. La dirigenza avrebbe un piano ben definito in vista di gennaio. I reparti che gli uomini di mercato del Milan vorrebbero ridisegnare sono quelli legati a centrocampo e difesa. Proprio in merito al reparto arretrato, ci sarebbe un profilo che suscita la fantasia del Diavolo.

Per rendere la retroguardia ancor più solida, la società lombarda avrebbe puntato il proprio mirino in Spagna, o meglio, sulla Liga. Il Milan, infatti, sembrerebbe essere rimasto stregato da Cristhian Mosquera, possente difensore centrale del Valencia. Giorgio Furlani si starebbe muovendo in modo deciso per il classe 2004, così da capire se ci sono o meno i presupposti per far partire una vera e propria trattativa con la società spagnola.

Furlani ha messo gli occhi su Mosquera

Manca circa un mese dall’inizio del mercato invernale e Giorgio Furlani starebbe già intraprendendo diversi discorsi con quelli che potrebbero diventare dei reali obiettivi per il club in vista di gennaio. Secondo quanto riportato da ‘Relevo’, l’amministratore delegato del Milan avrebbe avviato dei contatti con il Valencia per capire la fattibilità dell’operazione legata a Cristhian Mosquera.

Il difensore spagnolo, ma con di origini colombiane, avrebbe catturato gli occhi del Milan. La società rossonera lo riterrebbe come il tassello giusto da andare ad inserire nel parco difensori, ma al momento l’interesse del Diavolo è frenato dall’alta pretesa economica del Valencia. Cristhian Mosquera ha una valutazione molto alta.

Per lasciar partire il calciatore, il club spagnolo avrebbe chiesto 25/30 milioni di euro. Una vita cifra che il Milan avrebbe ritenuto fuori dai propri parametri economici. La società rossonera, però, non avrebbe alcuna intenzione di mollare la presa. Giorgio Furlani, infatti, starebbe cercando la strategia giusta per cercare di abbassare di qualche milione la richiesta del Valencia.

Furlani potrebbe sfruttare l’attuale fase di stallo che ci sarebbe tra l’entourage di Cristhian Mosquera e il club spagnolo. Al momento, le parti avrebbero messo in ghiaccio le negoziazioni a causa di alcune perplessità maturate in merito all’inserimento di una clausola rescissoria e dall’eventuale cifra.

Mosquera è un difensore solido, alto 191 cm e di piede destro. Il centrale del Valencia fa dei suoi punti di forza i tempi di intervento, la prestanza atletica, la velocità ed una buona capacità risolutiva nell’uno contro uno. Inoltre, il giocatore ha anche un ottima duttilità tattica, essendo capace di giocare sia in una linea a quattro che in una difesa a tre.

A queste doti, va aggiunta una impressionate resistenza mentale e fisica, confermata dai numeri. Il possente difensore, vincitore dell’Oro Olimpico con le Furie Rosse Under 23 nell’estate del 2024, non salta una partita di campionato dal 18 agosto del 2023. Finora, Mosquera ha guidato la difesa del Valencia per ben 48 gare consecutive in Liga.