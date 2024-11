Milan: ha già salutato, va da Pioli in Arabia

L’ultim’ora conferma che l’ex Milan ha già lasciato l’Italia per volare in Arabia Saudita e lavorare con Pioli.

La scorsa estate il Milan decideva di separarsi da Stefano Pioli dopo cinque stagioni. Un addio inevitabile, dato che ormai il rapporto non era più quello di prima, ma comunque non semplice: il tecnico di Parma è infatti riuscito a riportare lo scudetto in casa Milan dopo ben undici anni di assenza. Non solo, dato che Pioli ha anche condotto il Diavolo in semifinale di Champions League nel 2023: un traguardo che i rossoneri non raggiungevano dal 2007. L’ex allenatore del Milan ha scelto di iniziare una nuova avventura in Arabia Saudita: l’Al-Nassr gli ha infatti affidato la panchina in sostituzione di Luis Castro, garantendo a Pioli un triennale da 12 milioni di euro a stagione.

Attualmente l’Al-Nassr – che può contare su nomi di grandissimo livello come Sadio Mané, Marcelo Brozovic e soprattutto Cristiano Ronaldo – è terzo nella Saudi Pro League, a cinque punti dall’Al-Ittihad e sei dalla capolista Al-Hilal. Proprio in queste ore è arrivata una notizia che farà certamente felice Pioli: il tecnico dell’Al-Nassr è infatti pronto ad accogliere un ex Milan nel suo nuovo club.

Vola all’Al-Nassr con Pioli: il nuovo ruolo

Stiamo parlando di Luca Antonini, ex calciatore rossonero che ha conseguito la licenza UEFA A lo scorso settembre. Con questo patentino Antonini può allenare tutte le squadre giovanili – comprese le formazioni Primavera – tutte le squadre femminili e le maschili fino alla Serie C inclusa.

Giusto qualche settimana dopo aver raggiunto questo importante traguardo l’ex terzino rossonero ha ricevuto la chiamata dell’Al-Nassr. Il club saudita ha infatti voluto affidargli la conduzione della squadra Under 17: una proposta che Antonini ha accettato di buon grado, come ha sottolineato lo stesso tecnico 42enne su Instagram.

La gioia di Antonini: “Un nuovo capitolo, felice e orgoglioso”

“Inizia un nuovo capitolo della mia vita“, scrive Antonini sul suo profilo social, ringraziando l’Al-Nassr per avergli concesso questa importante opportunità. “Sono felice e orgoglioso di far parte di questo grande club – prosegue l’ex calciatore del Milan – Questa foto è anche la festa della prima partita e della prima mia vittoria personale. Grazie ai miei ragazzi che hanno reso possibile tutto questo!!! Yallah Al-Nassr”.

Nel corso della sua carriera da calciatore Antonini ha indossato per cinque stagioni la maglia del Milan, collezionando 111 presenze e mettendo a segno una rete.