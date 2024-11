Milan, Ibrahimovic è pronto a blindarlo: rinnovo ad un passo

In casa Milan proseguono i dialoghi per il rinnovo di contratto del big rossonero: Ibrahimovic pronto a blindarlo.

Il tema rinnovi continua a tenere banco in casa Milan. La dirigenza del club rossonero sarebbe infatti al lavoro per sistemare la situazione contrattuale di alcuni calciatori rossoneri, con l’obiettivo di blindare i pilastri della squadra. Praticamente cosa fatta il prolungamento di Matteo Gabbia, pronto a siglare un accordo fino al 2029 con uno stipendio superiore ai 2 milioni di euro a stagione.

Contatti positivi anche per il rinnovo di Mike Maignan, con un possibile accordo fino al 2030 con stipendio aumentato a 6 milioni di euro l’anno. Fiducia anche per un altro big rossonero, protagonista di un avvio di stagione di altissimo livello, ovvero Tijjani Reijnders. I contatti con l’entourage del centrocampista olandese proseguono spediti, con la dirigenza rossonera pronta a blindare il suo gioiello fino al 2030 con ingaggio raddoppiato.

Milan, proseguono i contatti per il rinnovo di Reijnders: stipendio raddoppiato per il centrocampista olandese

“Al Milan sto molto bene, tocca a me continuare così“. Queste le parole di Tijjani Reijnders rilasciate negli scorsi giorni dal ritiro della sua Nazionale. Acquistato nell’estate del 2023 per una cifra superiore ai 20 milioni di euro, in pochi mesi il centrocampista olandese si è ritagliato subito un ruolo da protagonista diventando un giocatore fondamentale ma soprattutto un leader. L’ex AZ Alkmaar ha un contratto con il Milan fino al 2028 con uno stipendio da 1.7 milioni di euro a stagione ma il club rossonero è pronto a blindarlo ulteriormente.

Come riportato da calciomercato.com, infatti, la società del Diavolo sarebbe pronta a raddoppiare l’ingaggio dell’olandese, portando l’ingaggio a 3.5 milioni di euro a stagione e allontanando la scadenza al 2030:

Un primo contatto esplorativo tra gli agenti del giocatore e la dirigenza rossonera c’è già stato, per capire quali sono le richieste del centrocampista e quanto il Milan è disposto a mettere sul piatto: lato club c’è stata l’apertura alla possibilità di raddoppiare l’ingaggio che percepisce ora, come riconoscenza per quello che sta facendo fin dal suo arrivo.

L’obiettivo della dirigenza rossonera è quella di trovare l’accordo definitivo nel minor tempo possibile, provando ad allontanare le sirene provenienti dalla Premier League e non solo. Le parti continueranno a discutere nel corso delle prossime settimane, con la famiglia del calciatore che avrebbe gradito la proposta fatta dal club e starebbe spingendo l’inserimento di qualche bonus.