Milan, il dato su San Siro è da record: succederà contro la Juventus

In vista del big match contro la Juventus, i tifosi del Milan rispondo presenti e sono pronti a sancire una cifra da record.

Servirà un grande Milan sabato pomeriggio per mettere k.o. la Juventus. I rossoneri dovranno difendere con solidità di fronte alle incursioni bianconere, ma soprattutto dovranno essere il più cinici possibile per impensierire la miglior difesa di questa Serie A.

La banda di Fonseca è chiamata ad una grande prestazione, che sarà possibile anche attraverso l’incitamento continuo di “San Siro”. La tifoseria può essere un fattore importante per i calciatori che, forti del sostegno da parte dello stadio, possono disputare un grande match. Neanche a dirlo, la tifoseria rossonera risponderà presenta all’appello per l’ennesimo big match di questo inizio stagione.

Milan, i tifosi rispondono presenti: statistica impressionante in vista del big match contro la Juve

Come sottolineato da “La Gazzetta dello Sport”, è previsto il sold out alla “Scala del calcio”. Tutto esaurito già cinque giorni del big match. Non manca mai il supporto a questo Milan, malgrado un rendimento altalenante. La quota spettatori di questo primo spezzone stagionale, inoltre, raggiungerà il mezzo milione in sette gare disputate al “Giuseppe Meazza” tra Serie A e Champions League.

Il tutto esaurito dovrà essere uno sprono per i giocatori di Fonseca, che dovranno restituire l’amore incondizionato della tifoseria con una grande performance e, meglio ancora, un successo che potrebbe portare ad un bel balzo in classifica per il Diavolo, oltre ad una notevole iniezione di fiducia in vista del futuro.