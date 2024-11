Milan, il giornalista non ha dubbi: è lui il vero eroe di Madrid

Il giornalista porta in gloria il Milan di Paulo Fonseca dopo la spettacolare prestazione di Madrid: quanti complimenti alla squadra.

Il Milan ieri sera ha dominato al Santiago Bernabeu, prendendosi la scena della quarta giornata della UEFA Champions League con una prestazione dal valore assoluto. Con una spiccata personalità e una voglia irrefrenabile di dimostrare il proprio potenziale in uno dei templi del calcio, la squadra rossonera ha lasciato la sua impronta a Madrid, annichilendo il Real di Carlo Ancelotti con un 3-1.

Il Milan di Fonseca ha mostrato grande maturità e una qualità degna di calcare il manto erboso del Santiago Bernabeu. Dopo l’impresa di Madrid, la squadra rossonera da ore ormai si sta vedendo subissata di complimenti. Tra quelli che hanno voluto fortemente esaltare l’exploit del Milan in Spagna c’è anche Carlo Pellegatti. Il noto giornalista al seguito dei rossoneri ha usato parole al miele per la sua squadra.

Pellegatti non ha dubbi: è lui l’eroe di Madrid

Dopo il successo pirotecnico del Milan al Santiago Bernabeu, Carlo Pellegatti ha ritenuto doveroso portare in gloria il Milan di Paulo Fonseca, celebrando la prestazione dei rossoneri attraverso il proprio canale YouTube.

Pellegatti ha usato parole di grande esaltazione per il suo Milan: “A volte i giocatori dicono che giocano per vivere queste serate. Noi tifosi seguiamo il Milan per vivere queste serate. E il Milan ce ne ha regalate tante. Era tanto, troppo tempo che non assaporavamo queste emozioni. Improvvisamente il Milan ci ha offerto una serata straordinaria, dominante, che passerà alla storia. Per farla passare alla storia il Milan deve continuare così questa Champions, andare avanti. Allora questa la ricorderemo come una serata leggendaria. Un Milan così dominante sul campo dei campioni d’Europa, così preciso, determinato, elegante”.

Pellegatti è ottimista dopo Madrid: “Le giocate di Reijnders, Fofana, Morata, Leao, Pulisic ma anche dei difensori sono state la più forte emozione, il riaffiorare lo stile del grande Milan, il Milan degli immortabili. E’ stato uno spettacolo di organizzazione, dei singoli, del collettivo. Il Milan può arrivare fra le prime 8: ha 4 squadre sulla carte abbordabili. Abbiamo lo Slovan che ha perso in casa contro la Dinamo Zagabria 4-1, abbiamo la Stella Rosa che ha preso 4 gol dall’Inter, il Girona in casa”.

Pellegatti è sicuro: “Si possono fare 10-12 punti. Con 16 punti, ancora meglio 18, il Milan arriverebbe tra le prime 8. Vorrebbe dire a febbraio non giocare i terribili playoff e avere qualche possibilità in più anche in campionato. Parleremo della paura di tornare alle brutte prestazioni, ma l’impresa leggendaria rimane. Sarà una delle perle del Milan di Fonseca, il vero eroe di questa serata”.