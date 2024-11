Milan, il rinnovo del big è ad un passo: svelate le cifre

Dopo mesi di trattative, l’accordo sembra essere ormai ad un passo: il big rossonero è pronto a rinnovare. Ecco le cifre.

In casa Milan continua il periodo dei rinnovi. La dirigenza rossonera non vuole correre rischi e lavora per portare a termine le trattative per il prolungamento di alcuni pilastri della squadra. Oltre ai prolungamenti di Reijnders (possibile accordo fino al 2030 con uno stipendio di 3.5 milioni di euro a stagione) e Gabbia (accordo fino al 2029 a 2 milioni di euro a stagione), anche quello di Mike Maignan sarebbe ormai ad un passo.

Milan, si avvicina il rinnovo di Maignan: contratto fino al 2028 e stipendio raddoppiato

La storia d’amore tra il Milan e Mike Maignan continua. Come riportato da Tuttosport, il portiere francese, attualmente legato al club rossonero fino al 30 giugno 2026 con un ingaggio pari a 2.8 milioni di euro netti a stagione più bonus (circa 3,2 milioni di euro totali, n.d.r.) è pronto a rinnovare il suo contratto con il Diavolo.

Il legame tra il club rossonero ed il portiere della Nazionale francese dovrebbe essere esteso fino al 2028, con lo stipendio che potrebbe arrivare fino a 5 milioni di euro netti all’anno, bonus esclusi.